В Приморье застрелен казачий атаман

На улице Центральной в селе Барабаш в Приморье обнаружено тело 37-летнего мужчины. Им оказался атаман местного казачьего объединения. Пресс-служба Следственного комитета по региону сообщила от открытии уголовного производства, поскольку причиной гибели мужчины стало огнестрельное ранение.

Правоохранители обнаружили на месте преступления гильзы. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что помимо казачьего объединения погибший курировал деятельность организации, которая оказывала охранные услуги.