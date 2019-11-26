В Москве юрист одной из школ пожаловался в полицию на одного из учеников, который пригрозил в социальных сетях принести в школу винтовку. Мужчина сообщил, что ученик 11-го класса написал на своей странице в социальной сети пост, в котором угрожал прийти в учебное заведение с винтовкой.
В посте учащегося была фраза: "иду забирать винтовку и патроны, завтра в школу не приходите".
Сообщается, что на следующий день молодой человек не пришел в школу.
В полиции он рассказал, что находился дома один, у него было плохое настроение из-за неразделенных чувств.
Он включил песню на английском языке, взял оттуда слова, сделал перевод и выложил на своей странице.
В связи с данным фактом проводится проверка.
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