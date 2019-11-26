Московский школьник написал в соцсети, что принесет в школу винтовку

В Москве юрист одной из школ пожаловался в полицию на одного из учеников, который пригрозил в социальных сетях принести в школу винтовку. Мужчина сообщил, что ученик 11-го класса написал на своей странице в социальной сети пост, в котором угрожал прийти в учебное заведение с винтовкой.

В посте учащегося была фраза: "иду забирать винтовку и патроны, завтра в школу не приходите".

Сообщается, что на следующий день молодой человек не пришел в школу.

В полиции он рассказал, что находился дома один, у него было плохое настроение из-за неразделенных чувств.

Он включил песню на английском языке, взял оттуда слова, сделал перевод и выложил на своей странице.

В связи с данным фактом проводится проверка.