23-летнего кемеровчанина осудили за убийство двухлетнего ребенка

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, в сентябре прошлого года обвиняемый был дома у своей 19-летней знакомой. Он сидел с ее двухлетней дочкой, пока ее матери не было дома.

Когда он стал кормить девочку, она опрокинула на себя тарелку. После этого он хотел умыть ее, но ребенок капризничал и отворачивался от воды. Тогда кемеровчанин разозлился и направил струю воды на лицо ребенка.

После того, как женщина вернулась, преступник рассказал ей о случайной смерти ребенка. Он заявил, что их обоих могут обвинить в том, что они убили девочку, поэтому предложил закопать ее.

Женщина согласилась, и они на следующий день закопали ребенка в лесу. Исчезновение девочки заметила ее прабабушка. Она несколько месяцев спрашивала у внучки о ребенке, просила привести девочку к ней, но та придумывала разные отговорки, чтобы не встречаться со своей бабушкой.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Позже мужчина признался, что убил девочку. Он сотрудничал со следствием и признал свою вину.

Преступник приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.