В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарные вывели из загоревшегося хостела в центре Москвы одного человека.
Свидетели происшествия сняли пожар на видео.
Сообщается, что пожар начался около трех часов назад на втором этаже здания, расположенного на Бауманской улице. Здание было построено в 1917 году.
Спасателям удалось вывести из помещения одного человека.
К счастью, он не пострадал. В 16:20 пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Пока неизвестно, что стало причиной пожара в хостеле.
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