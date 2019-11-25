В хостеле в центре Москвы вспыхнул пожар

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарные вывели из загоревшегося хостела в центре Москвы одного человека.

Свидетели происшествия сняли пожар на видео.

Сообщается, что пожар начался около трех часов назад на втором этаже здания, расположенного на Бауманской улице. Здание было построено в 1917 году.

Спасателям удалось вывести из помещения одного человека.

К счастью, он не пострадал. В 16:20 пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара в хостеле.