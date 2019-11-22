Грудного ребенка во Владивостоке мать выбросила из окна

На одной из улиц Владивостока во дворе жилого дома сегодня случайные прохожие обнаружили тело мертвого ребенка-грудничка.
Прибывшие медики констатировали, что он упал с высоты примерно в 30 метров. Об этом, по слова врачей, говорят характерные травмы на детском теле.
Как сообщила пресс-служба владивостокского СУ СК, в убийстве новорожденного подозревают его мать. 37-летняя женщина уже задержана.
«По версии следствия, подозреваемая, умышленно выбросила своего грудного ребенка в окно 8 этажа дома на улице Часовитина в городе Владивостоке», - говорится в сообщении Следкома.
Обстоятельства и детали трагедии выясняют следователи. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
И наверное, никто, кроме психиатров, не сможет правильно объяснить причины, двигавшие женщиной в тот момент, когда она швыряла в окно собственного ребенка. Потому что для человека с нормальной психикой такое - за гранью.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.