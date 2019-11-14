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Источник Правда.Ру

Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге

Происшествия

Потомок дома Романовых, великий князь Георгий Романов, попал в серьезную аварию в Санкт-Петербурге.

Микроавтобус, в котором ехал Георгий Романов, врезался в ограждение и перевернулся. 

Великий князь сидел на переднем сиденье микроавтобуса. Ему очень повезло, что он не пострадал.

По словам Георгия Романова, если бы микроавтобус отлетел в другую сторону, то упал бы в воду.

По аварии он обратился в больницу для прохождения обследования. 

Сообщается, что великий князь прибыл в Петербург для участия в культурном форуме. 

Фото: twitter.com

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