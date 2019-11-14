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Адвокат Соколова прокомментировали данные об убийстве аспирантки во сне

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, как проходил его допрос по делу об убийстве Анастасии Ещенко. 

Ранее сообщалось, что Соколов застрелили Ещенко во сне, а не в процессе ссоры, как заявлял Соколов. 

Адвокат сообщил, что Соколов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

9 ноября полиция задержала бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Он пытался утопитьв  Мойке рюкзак, в котором были отрезанные женские руки и травматический пистолет.

Позднее в его квартиру обнаружили останки женщины. Позже выяснилось, что они принадлежат 24-летней  аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко.

Соколов арестован до 8 января.

Фото: youtube.com

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