Адвокат Соколова прокомментировали данные об убийстве аспирантки во сне

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, как проходил его допрос по делу об убийстве Анастасии Ещенко.

Ранее сообщалось, что Соколов застрелили Ещенко во сне, а не в процессе ссоры, как заявлял Соколов.

Адвокат сообщил, что Соколов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

9 ноября полиция задержала бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Он пытался утопитьв Мойке рюкзак, в котором были отрезанные женские руки и травматический пистолет.

Позднее в его квартиру обнаружили останки женщины. Позже выяснилось, что они принадлежат 24-летней аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко.

Соколов арестован до 8 января.

Фото: youtube.com