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Источник Правда.Ру

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Происшествия print

Несчастный случай стал причиной гибели пятилетней девочки из России в Турции. Семья, состоящая из жены, мужа и двоих детей, отдыхала в Кемере. Они отправились в путешествие в каньон Гейнюк на арендованном трехместном электрическом велосипеде.

Во время поездки отец детей не смог справиться с управлением. Велосипед упал с горной дороги в пропасть. Мать, отец и десятилетний мальчик отделались легкими травмами, а маленькая девочка получила тяжелые травмы. Местный житель предложил россиянам помощь и отвез их в больницу. Девочка умерла на руках врачей, поскольку травмы оказались слишком серьёзными.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о гибели 11-летней российской школьницы в Турции. На курорте девочка была вместе с родителями. После купания в бассейне, ребенку стало плохо, началось головокружение. Родители отвели дочь в номер, но школьнице становилось только хуже, а потом она потеряла сознание. Вызванные врачи, сделав массаж сердца, констатировали смерть.

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Темы каньон турция гибель туристы ребенок
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