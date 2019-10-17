СК назвал главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100

Большая часть пассажиров самолета SSJ100, который загорелся при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара, сообщает "Коммерсант".

В СКР уточнили, что опасные вещества выделялись как при горении топлива, так и от горения обшивки пластикового салона. Поэтому многие люди не смогли спастись.

По его словам, большинство пассажиров не успело среагировать на происшедшее. Но в этом вопросе будут разбираться следователи, а не эксперты.

Пилоты самолета SSJ100, который 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться, но посадить самолет они смогли только со второй попытки.

При посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро охватил всю хвостовую часть самолета, погиб 41 человек.

Фото: twitter.com

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