Пилот сгоревшего Superjet отверг обвинения в допущенных ошибках

Командир самолета "Аэрофлота" Superjet, который сгорел после посадки в Шереметьево, отверг обвинения в адрес экипажа воздушного судна. По мнению Дениса Евдокимова, пилоты не нарушали правил полетов, а в гибели пассажиров обвинил открытую заднюю дверь самолета.

Командир воздушного судна дал показания, что во время посадки самолет вел себя "не естественно". Машина не слушалась команд, которые поступали от пилотов через бортовую ручку управления или джойстик, который заменяет штурвал. Евдокимов назвал и причину массовой гибели пассажиров. По его словам, в многочисленных жертвах виновата открытая задняя дверь самолета. Для эвакуации использовалась другая дверь, а из-за двух открытых дверей и сильного сквозняка пламя "раздулось" и заполнило весь салон самолета. Примечательно, что, по словам Евдокимова, задняя дверь не должна была открываться, но кто её открыл неизвестно.

По информации "Коммерсанта", после следственных действий командира самолета отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Евдокимова попросил следствие, чтобы была проведена дополнительная экспертиза конструкции узла крепления шасси, поскольку во время приземления они пробили топливные баки, хотя должны были подломиться и улететь в бок.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что основной версией крушения Sukhoi Superjet при посадке в Шереметьево стала ошибка пилотов. Также "Правда.Ру" разбиралась, почему Superjetс садился с полными топливными баками.

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