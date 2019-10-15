Женщина погибла в результате взрыва в жилом доме

В селе Новонежино Приморского края произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибла женщина 1975 года рождения.

Трагедия случилась сегодня, 15 октября в 3 часа ночи по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В результате взрыва обрушились потолок, стена и лестничный пролет между четвертым и пятым этажами. Большинству жильцов подъезда удалось самостоятельно эвакуироваться. Один ребенок получил ушибы мягких тканей, говорится в сообщении.

По версии следственного комитета по Приморскому краю, предположительная причина взрыва — неисправный водонагреватель в ванной комнате одной из квартир. Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее, сразу после взрыва, глава района Виктор Михайлов говорил о том, что причиной взрыва мог стать самопроизвольный подрыв гранаты. По сведениям, предоставленным УК, этот дом не газифицирован.

Фото: сайт ГУ МЧС по Приморскому краю