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Источник Правда.Ру

Полицейские предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова

Происшествия print

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил об успешной операции правоохранителей в Кирове. По его словам, несколько дней назад полицейские узнали, что один из учеников интересуется темой насилия.

По информации МВД, школьник планировал совершить атаку на свое учебное заведение с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Больше полицейские не раскрывали никаких данных.

За последние несколько лет в России участились случаи массового насилия в школах. В 2018 году громкие инциденты произошли в Саратове, Вольске, Улан-Удэ, Стерлитамаке и Перми. Самой чудовищной оказалась атака на колледж в Керчи. Студент заведения убил 21 человека, еще 67 пострадали.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала полную хронику событий в Керчи при атаке на колледж. Спасаясь, люди прыгали из окон учебного заведения.

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Темы мвд киров полиция школьное насилие массовое насилие
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