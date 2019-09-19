Житель поселка Октябрьский в Челябинской области разобрал тепловоз.
Об этом сообщают "Аргументы и Факты — Челябинск".
Согласно предоставленной информации, местный участковый обратил внимание на груженный легковой автомобиль с открытым багажником. Бдительный страж правопорядка остановил подозрительный автомобиль для проверки.
В салоне и багажнике водитель автомобиля вез более 600 килограмм запчастей с разобранного им тепловоза.
За кражу мужчине грозит пять лет лишения свободы. Примечательно, что если бы тепловоз был на ходу, то предприимчивому жителю Октябрьского в довесок к краже приписали бы и экстремизм.
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