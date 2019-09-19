Житель Челябинской области разобрал на запчасти неисправный тепловоз

Житель поселка Октябрьский в Челябинской области разобрал тепловоз.

Об этом сообщают "Аргументы и Факты — Челябинск".

Согласно предоставленной информации, местный участковый обратил внимание на груженный легковой автомобиль с открытым багажником. Бдительный страж правопорядка остановил подозрительный автомобиль для проверки.

В салоне и багажнике водитель автомобиля вез более 600 килограмм запчастей с разобранного им тепловоза.

За кражу мужчине грозит пять лет лишения свободы. Примечательно, что если бы тепловоз был на ходу, то предприимчивому жителю Октябрьского в довесок к краже приписали бы и экстремизм.