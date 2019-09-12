Следователи открыли дело после передачи школьницей цыганам 1,4 млн руб

Следователи завели уголовное дело после того, как в Москве девочка передала двум женщинам сбережения родителей в размере 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, две женщины вошли в доверие к школьнице, а затем убедили ее передать им деньги. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Дело изъято из полиции и передано для дальнейшего расследования в следственные органы.

Накануне появилась информация о том, что две цыганки подошли к 12-летней девочке в парке и попросили ее показать, где находится ближайшее отделение банка. Они также обменялись с ней телефонами. Затем одна из цыганок звонила девочке на протяжении следующих дней, убеждая передать ей все деньги, которые были в квартире.