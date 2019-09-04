Летчики упавшего на Ставрополье штурмовика Су-25 погибли. Информацию об этом подтвердила военная прокуратура по Южному федеральному округу.
Их тела обнаружены на месте крушения самолета. Пилоты находились в кабине, которая при падении ушла под землю на глубину более 3 метров.
Напомним, самолет потерпел крушение во вторник при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Перед этим с ним была потеряна связь.
Когда стало известно о падении штурмовика, были начаты поиски летчиков. Сообщалось, что они успели катапультироваться.
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