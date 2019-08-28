Отец пострадавшей в бассейне девочки Андрис Лейкуцис сообщил, что его дочь скончалась около четырех часов дня. Российское посольство в Турции подтвердило эту информацию.
12-летняя жительница Санкт-Петербурга была госпитализирована с тяжелыми травмами после того, как ее засосало в трубу бассейна в отеле "Санхилл" в Бодруме. Сотрудников гостиницы, ответственных за происшествие, задержали.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.