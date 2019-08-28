В Турции скончалась девочка из России, которая пострадала в бассейне

Отец пострадавшей в бассейне девочки Андрис Лейкуцис сообщил, что его дочь скончалась около четырех часов дня. Российское посольство в Турции подтвердило эту информацию.

12-летняя жительница Санкт-Петербурга была госпитализирована с тяжелыми травмами после того, как ее засосало в трубу бассейна в отеле "Санхилл" в Бодруме. Сотрудников гостиницы, ответственных за происшествие, задержали.