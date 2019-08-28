Суд Ростова осудил на 1 год 16-летнюю убийцу своего ребенка

Вину в убийстве новорожденного ребенка признал районный Волгодонский суд за шестнадцатилетней местной жительницей.

Как сообщает управление Следственного комитета по региону, девушка долго скрывала беременность, но в марте 2019 года была госпитализирована из-за болезненного состояния. Ребенок был рожден поздно ночью в туалете больницы. Девушка завернула его в пакет и спрятала, утром же попросту выкинула.

Тело ребенка вместе с пакетом нашли сотрудники больницы. Было возбуждено уголовное дело по 106-й статье УК. Суд приговорил обвиняемую к году ограничения свободы, проявив тем самым снисхождение.

Ранее "Правда.Ру" писала об отчиме, который выкинул восьмилетнего ребенка-инвалида своей сожительницы из окна четвертого этажа. Ребенок выжил, но был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.