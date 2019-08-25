СК проверит сведения об отказе врачей в помощи из-за окончания смены

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России проведут проверку в отношении врачей одного из медицинских центров Тюмени, которые отказались помочь пациентке из-за окончания смены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. У женщины началась сильная аллергическая реакция, медики скорой помощи сделали ей угол и отвезли в больницу. Там пациентку отказались принимать, сославшись на окончание смены. Затем ее доставили в другую больницу.

Местное издание 72.ru уточняет, что молодой человек, который сопровождал девушку, сделал видеозапись беседы с врачами первой больницы. "У нее отек Квинке, зачем вы нам ее везете? У нас осталось пять минут рабочего времени, а ее надо капать и наблюдать еще часа два", - спросили медики.

Следователи изъяли из больницы все документы, необходимые для проведения проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.