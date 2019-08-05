На территории воинской части под Красноярском прогремела серия взрывов

В поселке Каменка Ачинского района Красноярского края на территории местной воинской части произошла серия сильных взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба городка.

Представители экстренных служб сообщают как минимум о четырех пострадавших.

По предварительной информации, в районе войсковой части 74008 взорвались боевые снаряды. Причиной взрыва, согласно предварительной информации, мог стать пожар. В социальных сетях пишут, что взрыв якобы унес жизни нескольких военнослужащих.

В данный момент, сообщают местные средства массовой информации, происходит эвакуация жителей Каменки и еще нескольких соседних населенных пунктов.

Известно, что взрывная волна выбила стекла сразу в нескольких домах поселка. Испуганные жители Каменки также сообщали, что у них на верхних этажах квартир трясутся люстры.

Илай Ахметов, мэр Ачинска — районный центр расположен в 12 километрах от Каменки — прибыл на место происшествия. В скором времени в поселок прибудет и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Ранее взрыв бензовоза в Свердловской области унес жизни трех человек.

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