В ночь с 6 на 7 июля в Свердловской области взорвался бензовоз "Урал".
Погибли три человека, еще по меньшей мере семеро получили травмы различной степени тяжести.
Трагедия произошла на севере региона, на трассе Кытлым — Карпинск. Согласно предварительным данным, бензовоз выехал на обочину и перевернулся.
Несмотря на то, что машина была заполнена лишь на 11% — в ней было 500 литров топлива при вместимости в 4500 литров — бензовоз загорелся и взорвался.
С площадью возгорания в десять квадратных метров прибывшие на место случившегося пожарные справились за 10 минут.
В данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. Известно, что водитель бензовоза находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Погибшими же в результате взрыва и пожара являются туристы, которых мужчина вызвался подвезти. Сообщается, что жертвы ехали прямо на цистерне взорвавшегося бензовоза.
Как сообщают в прокуратуре, водитель бензовоза экстренно остановил машину из-за технической неисправности.
Примечательно, что сам водитель отделался "легким испугом". Пьяному мужчине не понадобилась госпитализация.
В момент остановки он якобы крикнул автостопщикам спрыгивать с бензовоза, а затем выпрыгнул из кабины сам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городе Ниамей, столице Нигера, в результате взрыва бензовоза погибли почти сто человек.
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