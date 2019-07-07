Взрыв бензовоза в Свердловской области унес жизни трех человек

В ночь с 6 на 7 июля в Свердловской области взорвался бензовоз "Урал".



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Погибли три человека, еще по меньшей мере семеро получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла на севере региона, на трассе Кытлым — Карпинск. Согласно предварительным данным, бензовоз выехал на обочину и перевернулся.

Несмотря на то, что машина была заполнена лишь на 11% — в ней было 500 литров топлива при вместимости в 4500 литров — бензовоз загорелся и взорвался.

С площадью возгорания в десять квадратных метров прибывшие на место случившегося пожарные справились за 10 минут.

В данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. Известно, что водитель бензовоза находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Погибшими же в результате взрыва и пожара являются туристы, которых мужчина вызвался подвезти. Сообщается, что жертвы ехали прямо на цистерне взорвавшегося бензовоза.

Как сообщают в прокуратуре, водитель бензовоза экстренно остановил машину из-за технической неисправности.

Примечательно, что сам водитель отделался "легким испугом". Пьяному мужчине не понадобилась госпитализация.

В момент остановки он якобы крикнул автостопщикам спрыгивать с бензовоза, а затем выпрыгнул из кабины сам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городе Ниамей, столице Нигера, в результате взрыва бензовоза погибли почти сто человек.

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