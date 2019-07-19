Полиция задержала группу подпольных банкиров с оборотом в 100 млн руб

Сотрудники полиции Московской области задержали членов группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денежных средств. Ежемесячный оборот мошенников достигал 100 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель областного ГУ МВД Татьяна Петрова.

Задержанные использовали расчетные счета 50 подконтрольных фирм и свыше 30 индивидуальных предпринимателей. Деньги перечислялись на ранее открытые и контролируемые преступниками банковские счета.

"Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере", - отмечают в полиции.

За незаконную банковскую деятельность участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.