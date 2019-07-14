Под Тверью два человека погибли в результате крушения дельталета

В Кимрском районе Тверской области разбился дельталет.

Об этом ТАСС сообщил представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 14 июля, ранним утром. Обломки аппарата были обнаружены неподалеку от деревни Киселево. Известно также, что дельталет вылетел накануне из соседней деревни Владышино.

На борту аппарата находились два человека — мужчины 1972 и 1964 года рождения. Оба в результате падения дельталета скончались.

По факту происшествия, сообщает ТАСС, начата доследственная проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолеты, летающие с нарисованным фашистским крестом на борту, падают слишком часто.

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