В Пакистане в результате взрыва грузовика возле храма погибли 3 человека

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва около храма Дата-Дарбар, в городе Лахор, Пакистан.

Об этом сообщает пакистанский платный телевизионный канал Geo TV.

Также сообщается о 18 пострадавших.

Согласно предварительным данным, взорвался полицейский грузовик.

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