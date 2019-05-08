В Пакистане в результате взрыва грузовика возле храма погибли 3 человека

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва около храма Дата-Дарбар, в городе Лахор, Пакистан.
Об этом сообщает пакистанский платный телевизионный канал Geo TV.
Также сообщается о 18 пострадавших.
Согласно предварительным данным, взорвался полицейский грузовик.
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