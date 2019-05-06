В СК РФ перечислили основные версии трагедии в Шереметьево

Следственный комитет Российской Федерации рассматривает сразу несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100.
Воздушное судно, напомним, загорелось вчера, 5 мая, при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.
Так, согласно одной из версий силовиков, причиной трагедии могла стать недостаточная профессиональная квалификация пилотов диспетчеров и лиц, что проводили технический осмотр Sukhoi Superjet 100.
Также, согласно предоставленной информации, СК РФ рассматривает версию о неисправности самолета.
Возможно, считают в Следственном комитете Российской Федерации, ключевую роль в авиакатастрофе могли сыграть и неблагоприятные погодные условия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на месте аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево найдены два бортовых самописца.
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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