В ограду резиденции Путина врезался рейсовый автобус

Рейсовый пригородный автобус врезался в ограду усадьбы Майендорф в подмосковном поселке Барвиха. У транспортного средства отказали тормоза. В усадьбе находится одна из резиденций Владимира Путина, где происходят международные переговоры президента и его встречи с главами парламентских фракций.

Авария случилась 21 февраля в 5.30 утра. Автобус № 541 следует от станции метро "Тушинская" до Николо-Урюпино, На маршрут в это время выйти он еще не успел, так что пассажиров в салоне не было.

"Московский комсомолец" сообщает, что за рулем автобуса находился уроженец Чеченской республики Идрис. Возраст водителя — 23 года. По словам водителя, после отказа тормозов он не нашел другого способа остановить автобус кроме как направив его в ворота контрольно-пропускного пункта резиденции.

Охрана резиденции не имеет претензий к водителю. У автобуса повреждены корпус и лобовое стекло, у КПП — отделка фасада и замок на воротах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве школьный автобус врезался в карету скорой помощи.

Читайте также

Возле загородной резиденции Владимира Путина задержали вооруженных кавказцев

В резиденции Путина обнаружили напиток грузинского производства

В резиденции Владимира Путина запретят пользоваться мобильниками