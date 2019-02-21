В ограду резиденции Путина врезался рейсовый автобус.

Рейсовый пригородный автобус врезался в ограду усадьбы Майендорф в подмосковном поселке Барвиха. У транспортного средства отказали тормоза. В усадьбе находится одна из резиденций Владимира Путина, где происходят международные переговоры президента и его встречи с главами парламентских фракций.
Авария случилась 21 февраля в 5.30 утра. Автобус № 541 следует от станции метро "Тушинская" до Николо-Урюпино, На маршрут в это время выйти он еще не успел, так что пассажиров в салоне не было.
"Московский комсомолец" сообщает, что за рулем автобуса находился уроженец Чеченской республики Идрис. Возраст водителя — 23 года. По словам водителя, после отказа тормозов он не нашел другого способа остановить автобус кроме как направив его в ворота контрольно-пропускного пункта резиденции.
Охрана резиденции не имеет претензий к водителю. У автобуса повреждены корпус и лобовое стекло, у КПП — отделка фасада и замок на воротах.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве школьный автобус врезался в карету скорой помощи.
Читайте также
Возле загородной резиденции Владимира Путина задержали вооруженных кавказцев
В резиденции Путина обнаружили напиток грузинского производства
В резиденции Владимира Путина запретят пользоваться мобильниками
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Владимир Путин обратился с посланием, уже названным народно-ракетным. Мы выделили самые главные темы послания президента.
Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.
24 февраля в Молдавии состоятся парламентские выборы. А нельзя ли "перевербовать" Плахотнюка, если уж он снова "обречен" формировать правительство?