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Источник Правда.Ру

Спешащая к выходу пенсионерка сломала руку школьнице в автобусе

Происшествия

В Казани при выходе из автобуса пенсионерка сломала руку 13-летней девочке, оттолкнув ее на открывающуюся дверь. Об этом инциденте сообщает местное издание "Вечерняя Казань". 

Спешащая к выходу пенсионерка сломала руку школьнице в автобусе. 399055.jpeg

Уточняется, что девочка после уроков зашла в переполненный автобус и встала у боковых перил. В этот момент пенсионерка подошла к выходу и, поторопившись выйти, резко толкнула школьницу в сторону открывающейся двери. Рука девочки оказалась зажата между дверью и поручнем. Результатом стал серьезный перелом. 

Никто из пассажиров автобуса не помог пострадавшему подростку. Кондуктор, отмечают в издании, сказал лишь: "Нечего было там стоять". Девочке пришлось самостоятельно добраться до ближайшей аптеки и просить фармацевтов вызвать ей "скорую". 

Мать девочки, возмущенная равнодушием пассажиров и кондуктора автобуса, написала заявление в приемную мэра города. 

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала об истории екатеринбургского школьника-инвалида, которого кондуктор высадил из автобуса, несмотря на то, что мальчик купил проездной билет и затем показал его агрессивному кондуктору. 

Также "Правда.Ру" напоминает о том, как в Новосибирске кондуктор высадила из автобуса 10-летнего мальчика прямо на проезжую часть, далеко от остановки. С одной стороны школьника окружал потом машин, с другой - сугробы. Мальчик чудом остался жив.

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Темы Казань бабушка автобус школьница
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