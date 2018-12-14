Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Причины появления дыры в обшивке "Союза" могут засекретить

Происшествия

 

Причины появления дыры в обшивке "Союза" могут засекретить. 395890.jpeg

Результаты расследования инцидента и причины разгерметизации отсека Международной космической станции могут засекретить.

Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала подробно о случившемся. В российском отсеке Международной космической станции произошла разгерметизация. Космонавты оперативно решили проблему — один из них заткнул дыру в обшивке космического корабля пальцем.

Неудивительно, что этим инцидентом всерьез заинтересовалось вышестоящее руководство. Так, было инициировано масштабное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Теперь же, однако, бытует мнение, что общественность не узнает о причинах разгерметизации отсека на Международной космической станции. Об этом "Интерфаксу" сообщил анонимный источник, участвующий в расследовании.

Отметим, что на обшивке космического корабля уже были обнаружены следы сверла.

История с разгерметизацией МКС побудила в российской общественности много споров и слухов. Так, например, "Правда.Ру" писала о том, что в Роскосмосе заявили, будто в инциденте виноваты Соединенные Штаты Америки. Точнее, американские космонавты, которые также присутствуют на Международной космической станции. Они, считают в Роскосмосе, и просверлили дырку, которую позже российский космонавт заткнул пальцем.

Читайте также:

Россия потратила $10 миллиардов на "бесполезную" МКС?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы МКС США наука космос Россия Роскосмос
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как не попасть на проблемных соседей при покупке жилья﻿
Интересное и полезное
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Космос
У России могут навсегда отобрать Луну
Новости Все >
В Кремле отказались последовать условию Болтона насчет украинских моряков
Причины появления дыры в обшивке "Союза" могут засекретить
WSJ: США начинают борьбу за Африку с Россией и Китаем
Минимальная аренда "однушки" в Москве в декабре составляет 20 тыс. руб.﻿
Ученые объяснили, почему театры и музеи полезны для людей старше 50 лет
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Минздрав намерен повысить минимальный возраст покупателей алкоголя
Российская поисковая система "похоронила" Порошенко
Англичане продают остров с пингвинами в Фолклендском архипелаге﻿﻿
Лукашенко назвал чепухой заявления о том, что Россия кормит Белоруссию
Читательский топ
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
США вынуждают Россию принять "смертоносную" ядерную доктрину
Новый голос в полемике: почему F-35 проиграет Су-57 первый же бой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле

В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.

В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Кошелек
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Кошелек
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы

Россияне определились с главным виновником своих бед. Им стал президент Владимир Путин.

Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Россия
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Религия
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру

Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.

Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Кошелек
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Новости медицины
Химиотерапия включена в перечень обязательной медпомощи в РФ
Здоровье
В Китае врачи спасли мужчину, пронзенного десятью металлическими кольями
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Советник Рейгана: Россия "восстала из пепла"
Американский посол назвал Ту-160 "экспонатами из музея"
У России могут навсегда отобрать Луну
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
WSJ: США начинают борьбу за Африку с Россией и Китаем
Лукашенко назвал чепухой заявления о том, что Россия кормит Белоруссию
Российская поисковая система "похоронила" Порошенко
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
У России могут навсегда отобрать Луну
Российская поисковая система "похоронила" Порошенко
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Лукашенко назвал чепухой заявления о том, что Россия кормит Белоруссию
У России могут навсегда отобрать Луну
История и современность Все >
Тайный метрополитен. Где находится метро-2?
Тайный метрополитен. Где находится метро-2?
А было ли нашествие? Очевидные вопросы к татаро-монгольскому игу
А было ли нашествие? Очевидные вопросы к татаро-монгольскому игу
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Американский посол назвал Ту-160 "экспонатами из музея"
Американский посол назвал Ту-160 "экспонатами из музея"
В США предположили, какой будет неядерная война России и НАТО
В США предположили, какой будет неядерная война России и НАТО
Трагическая страница ВОВ: история 35-й батареи
Трагическая страница ВОВ: история 35-й батареи
Новый голос в полемике: почему F-35 проиграет Су-57 первый же бой
Новый голос в полемике: почему F-35 проиграет Су-57 первый же бой
Лукашенко не допустит в Белоруссии украинского сценария
Лукашенко не допустит в Белоруссии украинского сценария
Падение Николая Щелокова
Падение Николая Щелокова
УПЦ получит автокефалию от ЦРУ?
УПЦ получит автокефалию от ЦРУ?
Политтехнологи назвали новый способ агитации на выборах
Политтехнологи назвали новый способ агитации на выборах
Женское Все >
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Лечим остеохондроз травами и ваннами
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
Вижу цель: как правильно выбрать сорт овощей
Вижу цель: как правильно выбрать сорт овощей
Снотворное лучше пить домашнее
Снотворное лучше пить домашнее
Недосып и пересып одинаково плохо влияют на здоровье человека
Недосып и пересып одинаково плохо влияют на здоровье человека
Витамин С защищает детей, родившихся у курильщиц
Витамин С защищает детей, родившихся у курильщиц
Полина Гагарина пожаловалась, что Новый год перестал быть семейным праздником
Полина Гагарина пожаловалась, что Новый год перестал быть семейным праздником
Не родись красивой, а родись счастливой
Не родись красивой, а родись счастливой
О силе внутреннего волнения можно судить по размеру зрачка
О силе внутреннего волнения можно судить по размеру зрачка
Женщина находится в тяжелом состоянии, после того как "почистила" сосуды
Женщина находится в тяжелом состоянии, после того как "почистила" сосуды
Предметы женского гардероба, которые привлекают внимание мужчин
Предметы женского гардероба, которые привлекают внимание мужчин
Стетоскопы врачей опасны для жизни пациентов
Стетоскопы врачей опасны для жизни пациентов
Советы, как отлепить язык ребенка от металлического предмета
Советы, как отлепить язык ребенка от металлического предмета
Мужское Все >
Как сазан карпом стал
Как сазан карпом стал
На Северном Кавказе меньше всех пью и курят
На Северном Кавказе меньше всех пью и курят
Как обстановка в спальной комнате связана со здоровым сном
Как обстановка в спальной комнате связана со здоровым сном
Винтажный интерьер
Винтажный интерьер
Устанавливаем двери по фэншуй
Устанавливаем двери по фэншуй
Гаджеты для санузлов
Гаджеты для санузлов
Идеальные шторы для спальни
Идеальные шторы для спальни
Тренируем координацию в домашних условиях
Тренируем координацию в домашних условиях
Трицепс: три схемы тренинга
Трицепс: три схемы тренинга
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Филарет Милостивый: путь благодетеля
Филарет Милостивый: путь благодетеля
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных
Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных
С домашним любимцем за границу
С домашним любимцем за границу
Собака ест экскременты. Что делать?
Собака ест экскременты. Что делать?
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Почему снег делает мир таким тихим?
Почему снег делает мир таким тихим?
В Арктике будет построена многокилометровая железная дорога
В Арктике будет построена многокилометровая железная дорога
Я поведу тебя в музей: самые странные музеи мира
Я поведу тебя в музей: самые странные музеи мира
Банки ожидают всплеска предновогоднего кредитования
Банки ожидают всплеска предновогоднего кредитования
Безумные законы, которые существуют только в КНДР
Безумные законы, которые существуют только в КНДР
Лесные пожары: как с ними боролись в уходящем году
Лесные пожары: как с ними боролись в уходящем году
Неандертальцы правили миром?
Неандертальцы правили миром?
Что осталось там, в СССР
Что осталось там, в СССР
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко

Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.

Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ