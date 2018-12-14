Причины появления дыры в обшивке "Союза" могут засекретить

Результаты расследования инцидента и причины разгерметизации отсека Международной космической станции могут засекретить.
Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала подробно о случившемся. В российском отсеке Международной космической станции произошла разгерметизация. Космонавты оперативно решили проблему — один из них заткнул дыру в обшивке космического корабля пальцем.
Неудивительно, что этим инцидентом всерьез заинтересовалось вышестоящее руководство. Так, было инициировано масштабное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Теперь же, однако, бытует мнение, что общественность не узнает о причинах разгерметизации отсека на Международной космической станции. Об этом "Интерфаксу" сообщил анонимный источник, участвующий в расследовании.
Отметим, что на обшивке космического корабля уже были обнаружены следы сверла.
История с разгерметизацией МКС побудила в российской общественности много споров и слухов. Так, например, "Правда.Ру" писала о том, что в Роскосмосе заявили, будто в инциденте виноваты Соединенные Штаты Америки. Точнее, американские космонавты, которые также присутствуют на Международной космической станции. Они, считают в Роскосмосе, и просверлили дырку, которую позже российский космонавт заткнул пальцем.
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