В Харькове состоялся суд над каннибалами, съевшими экс-полицейского

Орджоникидзевский районный суд Харькова (Украина) вынес приговор отцу и сыну Максиму и Ярославу Костюковым, обвинявшихся в жестоком убийстве мужчины и каннибализме.

Согласно данным расследования, обвиняемые убили экс - полицейского Евгения Петрова, после чего расчленили тело и ели его мясо.

Предыстория

Началось все 11 октября 2018 года в Немышлянском (бывшем Фрунзенском) районе Харькова. Утром дворник, убирая скопившийся за два дня мусор, под пакетами обнаружил обезглавленное окровавленное тело, о чем сразу сообщил в полицию.

Прибывший наряд обнаружил, что у трупа нет не только головы. Со спины, ног, живота были срезаны большие куски мягких тканей, отсутствовала и часть внутренностей.

Труп быстро опознали - им оказался бывший инспектор патрульной службы во Фрунзенском райотделе милиции прапорщик Евгений Петров. Как установило следствие, погибший был безработным и злоупотреблял алкоголем.

После проведенного расследования были задержаны двое подозреваемых - 41-летний отец и 20-летний сын Максим и Ярослав Костюковы, с которыми Петров пил в последний день жизни.

Почему застолье закончилось так

Как удалось выяснить, во время распития спиртных напитков возник спор - не сошлись во взглядах на АТО, в которой участвовал старший Костюков.

Потом выяснилось, что гость был полицейским, а хозяин в прошлом судим...

В общем, не повезло экс-полицейскому с новыми знакомыми.

Когда отца с сыном "взяли", они сразу же во всем сознались. Правда, похоже, сильно рассчитывали, что их оправдает «пророссийская» позиция Петрова и его негативное отношение к антитеррористической операции в Донбассе.

Приговор суда

Вину отца, по мнению судей, смягчает факт участия обвиняемого в АТО в Донбассе. Оказалось, что он получил в зоне АТО минно-взрывную травму во время службы в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне.

Приговор: 15 лет лишения свободы. Плюс - каннибалы должны выплатить жене и сыну убитого более полумиллиона гривен.

Убили - это еще можно как-то понять. Но есть-то человека зачем? Уж наверное, не потому, что от голода умирали.

Впрочем, несколько лет назад каннибал орудовал в нашей, российской, Пензе.

Вот, что рассказывала о нем "Правда.Ру"

Маньяк из Пензы покорял девушку людоедством

Молодой каннибал потрошил трупы, чтобы произвести впечатление на свою подругу

В Поволжье близится к завершению расследование уголовного дела, материалы которого могут "содрогнуть" даже самую искушенную душу и перебить самые железные нервы... 23-летнего каннибала Александра Бычкова обвиняют в убийстве по меньшей мере девяти человек. Причем злоумышленник потрошил трупы и поедал внутренности, чтобы закалить характер и... произвести впечатление на свою возлюбленную! Которую он съесть не успел...

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета, людоед убивал и поедал в основном бомжей, причем преступления сопровождались надругательствами над трупами. По данным следствия, убийства и каннибальские трапезы происходили в основном в Пензенской области. Убийца-людоед закапывал остатки недоеденных им трупов недалеко от городка Белинский, на юго-западе региона. Для убийств бомжей, которые происходили с 2009 по 2011 год, он использовал обыкновенный кухонный разделочный нож.

Читайте также: В РФ запускаются ложные слухи о маньяках

Преступление вызвало громадный общественный резонанс. Как пишет местная пресса, после поимки маньяка жители Белинского, крайне возмущенные долгим бездействием полиции, вышли на улицы. На площади перед рынком они скандировали: "Бастрыкина (это фамилия главы Следственного комитета РФ) - в Белинский!" и "Местную полицию расформировать!". На сегодняшний день местным властям "уличный" гнев народа удалось хоть как-то локализовать, но ураган протестов тут же переместился в социальные сети и интернет-форумы.

В небольшом городишке, население которого едва-едва переваливает за восемь тысяч человек, уже поползли слухи, что действиями Александра Бычкова руководила целая банда неких таинственных "кукловодов", промышляющих "черной трансплантологией". То есть, некоторые люди посчитали, что каннибал резал свои жертвы "на органы", чтобы затем продавать их куда-то "на сторону". Однако следствие уже доказало, что это не так.

В ходе проверки его показаний, на месте захоронения убитых и съеденных, следователями обнаружены человеческие останки. "В двух случаях после совершения убийства он отделял от тел сердце, которое забирал с собой, а впоследствии употреблял в пищу", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета. Ранее также сообщалось, что преступник съедал печень убитых. Таким образом, речи о "принудительной трансплантации" органов человека речи не идет. Зато речь вполне может идти о редком и очень серьезном психическом расстройстве, которое, увы, встречается у горемычных россиян все чаще.

Согласно выводам следствия, у обвиняемого (цитата из пресс-релиза СК) "сформировалось негативное отношение к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, а также ведущим бродяжнический и попрошайнический образ жизни".

Готовился каннибал к своим "подвигам" тщательно, внимательно изучал соответствующую криминальную литературу. Поэтому Александр Бычков (цитата) "разработал преступный план, заготовил орудия совершения преступления, изучил способы совершения аналогичных преступлений лицами, осужденными за серийные убийства". Он также овладел "различными методиками борьбы и способами сокрытия следов преступления, в том числе тел потерпевших".

Читайте также: Томас Куик: маньяк, которого не было

Вообще-то камешки, которые жители городка бросают в "огород" следствия, довольно справедливы. Следователи даже не предполагали, что в тихом и спокойном городе на протяжении нескольких лет действует настоящий маньяк, и вышли на след Бычкова совершенно случайно. Оперативникам как бы "помог" сам убийца, решивший освоить новое криминальное ремесло.

В январе 2012 года Александр Бычков разбил окно хозяйственного магазина и похитил оттуда деньги, кухонные ножи и иное имущество на общую сумму около десяти тысяч рублей. Его поймали и начали допрашивать по поводу кражи. Однако гордый собой людоед вдруг стал рассказывать о трупах, которые он закапывал за своим домом в овраге на улице Лермонтова, где расположена мусорная свалка.

При обыске в доме подозреваемого был обнаружен его ужасный дневник, в котором он детально описывал совершенные убийства. По этим записям можно сделать вывод, что Александр Бычков убил 11 человек, но останки двух жертв так и не были найдены, поэтому в уголовном деле пока не фигурируют.

Людоед хорошо читал детективы и смотрел криминальные сюжеты, которыми переполнен эфир некоторых центральных телеканалов, по их "подсказкам" и планировал свои преступления. На "охоту" он выходил лишь в теплое время года, когда городок наводняли гастарбайтеры, строители-таджики. Ему удалось даже увести следствие по ложному следу - таджиков начали со свойственной им профессиональной "нежностью" трясти местные оперативники. Попал в поле зрения полиции и местный чудак, состоящий на учете в психушке. Подозреваемых задерживали на время, "городского сумасшедшего" отправили на лечение. Кстати, его выпустили из психушки лишь тогда, когда поймали настоящего маньяка.

Но преступления продолжались... Когда настоящего людоеда Александра Бычкова, все-таки поймали (как мы уже писали, совершенно случайно), им в первую очередь занялись психологи и психиатры. На сегодняшний день результаты психиатрической экспертизы пока не доведены до широкой общественности - сейчас она производится повторно.

Маньяк (такой специализированный термин уже фигурирует в уголовном деле) Александр Бычков рос в неблагополучной семье и воспитывался матерью-одиночкой. Детство было трудным, голодным. Мальчик вырос и превратился в трусливого, но жестокого парня.

По одной из версий следствия, которую поддерживают и некоторые психологи, жестокие расправы были для Бычкова способом завоевать авторитет в глазах своей возлюбленной Светланы. Как пишет местная пресса, на допросе он сознался, что убийства как бы вселяли в него некую уверенность в себе и он переставал стесняться при общении с девушкой, которая часто критиковала его за мягкотелость и называла не иначе как "мямлей". А этот самый "мямля" перед свиданием подкреплялся печенью или сердцем убитых им людей...

Читайте также: Педофил, которого прощали жертвы и суд

По мнению юристов, если Бычкова признают вменяемым, то его вполне может ждать пожизненное заключение. Ну, а если не признают? Ситуацию комментирует "Правде.Ру" психиатр, кандидат медицинских наук Игорь Янушев:

"Подобные шокирующие преступления происходят на удивление регулярно, причем даже в куда более социально благополучных странах, чем Россия. Диву даешься, на какие "подвиги" идут "заморские" каннибалы... В России, поверьте, каннибализм куда более прозаичен, но масштабы его более внушительны - каждый год в руки милиции попадает несколько людоедов, и это только доказанные случаи (а в судах ведь не так просто доказать факт каннибализма). Как правило, людоедами становятся психически больные граждане.

Но всегда ли они попадают на тюремные нары? Отнюдь. Очень часто им "светит" лишь больничная койка и курс принудительного лечения. В нашей стране оно, кстати, гораздо гуманнее, чем в некоторых развитых странах, я уже не говорю о какой-нибудь Африке.

Причем признанный психически больным человек находится на принудительном лечении в специальном медицинском учреждении не пожизненно, а лишь до излечения! По окончании лечения его дело еще раз будет рассмотрено, и вот тогда ему уже будет назначено уголовное наказание.

Но я лично знаю несколько случаев, когда признанных вылеченными психически больных выпускали на свободу прямо в зале суда за совершенное ими преступление - истекали сроки давности! И их выпускают на свободу, несмотря на то, что процент рецидива у таких "личностей" достигает, по официальной статистике, 80 процентов!

Что будет с пензенским каннибалом Бычковым, сказать пока трудно, это вопрос больше к юристам, чем к медикам. Дело врачей - детально, тщательно провести четкую психиатрическую экспертизу. Вон ведь, Андреаса Брейвика, убившего десятки человек в Норвегии, вменяемым все-таки признали...Тут стоит дождаться окончания следствия - точнее вам пока никто никаких комментариев не даст!".