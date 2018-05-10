9 мая 2018 года навсегда запомнится военнослужащим из 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Они решили с размахом отпраздновать День Победы в костромском кафе "Валенок".
Развеселая компания состояла из исполняющего обязанности командира полка, его заместителя по воспитательной работе и заместителя по службе тыла. Кульминацией праздника стала идея десантников, которую они воплотили в реальность, — вызвать из полка подкрепление, чтобы противостоять полиции, которая была призвана навести порядок.
Руководство Военно-воздушных сил России пообещало наказать костромских военных, посрамившихся в День Великой Победы.
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