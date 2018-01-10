Абсолютно унижение: как в ЕС калечат украинских заробитчан

Продолжаются злоключения украинцев в Европе, безвизового режима с которой так долго ждали граждане Незалежной — на этот раз, украинка потеряла пол-руки из-за того, что ее польский работодатель пожалел дорогую технику.

Как рассказал муж пострадавшей, его жена, как и десятки тысяч украинцев, поехала в Польшу на полулегальные заработки. В Польше, и так славящейся высокомерным отношением к "холопам" из Украины, она устроилась работать в прачечную.

"Та стиральная машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работала, только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перебрасывали с одной машины на другую", — делится покалеченная Елена Романенко. Она также пожаловалась на отсутствие даже минимального инструктажа — все, что она слышала от работодателя, было командой "Работай, расторопнее!".

"Показывали как работать те, кто долго работал, — вот там так и так. Но впоследствии одна женщина начала говорить, что надо вынимать, если там будет какая-то "бомба" или узел на простыне. 15 декабря я приступила к работе в 10 утра. Я увидела узел на простыне и побежала его вынимать. Так вынимала, что простыня туда, и так она мне втащила руку. Но втащило руку не быстро, а медленно. И я кричала очень громко", — рассказала украинка.

Естественно, коллеги прачки тут же вызвали спасателей, которые предложили разрезать промышленную стиральную машину "болгаркой". Однако, работодатель запретил "ради какой-то украинки" резать дорогое оборудование.

"Приехала скорая через 10-15 минут, начали мне сразу колоть обезболивающие, но они не помогали. Боль была просто ужасная. И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать. А спасатели сказали, как можно этого человека спасти?",- жалуется Романенко.

В итоге украинка целый час провела с зажатой в сушилке рукой — до той поры, пока не появилась вызванная ремонтная бригада, раскрутившая стиральную машину вручную. После этого бедолагу увезли в больницу, но врачи отметили — после такого сдавливания и начавшихся деструктивных процессов, часть руки нужно отрезать. Так и произошло.

Как отмечают СМИ, босс-поляк (и польские коллеги пострадавшей) обещали ей помочь, но ничего не сделали. Более того, пресса отмечает, что начальство "решило запугать коллектив, заодно уволив часть свидетелей и отправив обратно на Украину одну из сотрудниц, которая могла дать показания правоохранителям".

Добавим, что ранее Pravda. ru писала о случаях, когда европейцы откровенно издевались над украинцами. В частности, на одном из польских предприятий украинцев заставили носить желто-голубую (по цветам их флага) одежду — "пометив" таким образом тех, кто не разговаривает на польском и английском языках.

Ранее же представители европейской полиции заявляли, что с удовольствием "выкинут назад" украинцев, если те приедут "по безвизу" как туристы, но начнут нелегально работать в ЕС.

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