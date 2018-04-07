Опубликовано видео падения силосной башни на библиотеку в Дании

В Дании силосная башня, которую неудачно сносили, рухнула на городскую библиотеку. В результате происшествия никто не пострадал.
Происшествие случилось на острове Зеландия в городе Вордингборг. Во время подрыва строения "что-то пошло не так" и башня высотой с 14-этажный дом рухнула на городскую библиотеку.
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