Опубликовано видео падения силосной башни на библиотеку в Дании

В Дании силосная башня, которую неудачно сносили, рухнула на городскую библиотеку. В результате происшествия никто не пострадал.



Sprængning i Vordingborg

Происшествие случилось на острове Зеландия в городе Вордингборг. Во время подрыва строения "что-то пошло не так" и башня высотой с 14-этажный дом рухнула на городскую библиотеку.

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