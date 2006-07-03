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Автор Петр Ермилин

Новинки инопланетной хирургии: имплантанты

Непознанное » Уфология

Уфологи и представители традиционной науки продолжают спорить о том, действительно ли слухи о вживлении загадочных мини-передатчиков в человеческие тела имеют под собой реальные основания. Исследователи НЛО говорят о зловещем заговоре инопланетян.

Новинки инопланетной хирургии: имплантанты

Сообщений о таких имплантантах накопилось так много, что серьезным исследователям все труднее от них отмахнуться. Pravda.Ru суммирует фантастические версии.

Как утверждают уфологии, с некоторых пор у людей стали обнаруживать некие миниатюрные приборчики, которые могли вживляться в самые разные места на теле: в слизистые оболочки, под кожей головы, на костяшках рук или ног — в любой части человеческого организма.

Они, как правило, не вызывают явного дискомфорта, обнаруживаются случайно, например, во время рентгеновских снимков, но, извлеченные на свет, неизменно ставят в тупик исследователей. Приборы, якобы, представляют собой мини-передатчики!

Впервые об этом сообщила несколько лет назад врач-терапевт Мади Нолан. Она лечила пациентов на острове Уидбей (штат Вашингтон, США), когда наткнулась на целую группу взрослых мужчин и женщин, у которых — абсолютно у всех! — был один и тот же вид подкожного имплантата на внутренней стороне бедра, чуть выше колена. Они имели форму маленького цилиндрика и находились столь близко к поверхности кожи, что в этом месте кожа слегка воспалялась и краснела.

Инопланетяне среди нас

Когда врач терла это место, штуковины под кожей стали уменьшаться в размере и исчезать. И, тем не менее, эти имплантаты все равно остались под кожей у каждого из обследованных ею людей. "Я поняла, — писала Мади, — что от имплантата исходит (или в него подается) какой-то сигнал слежения или что-то в этом роде".

Согласно ее опросам, каждый из этих людей вспоминал об одном и том же. Находясь в помещении, человек вдруг слышал громкий шум — что-то наподобие раската грома (некоторые уверяли, что видели свет), и следующее, что человек осознавал, — куда-то подевалось примерно два часа времени! Эти факторы позволяют предполагать, что в данном случае не обходится без вмешательства пилотов или технологических методик НЛО.

Грешить на проделки земных спецслужб куда меньше оснований, во-первых, из-за необъяснимости цели подобного контроля, а во-вторых, сама структура исследованных имплантатов явно превышает уровень земной техники.

Уфологии решали проанализировать загадочные имплантанты с помощью лазерной эмиссионной спектроскопии. Этим, в частности, занимаются Дэррел Симс, хирург Рогер К. Лейр и другие.

Д. Симс создал в США новую организацию: Фонд Интерактивных Исследований Космических Технологий (FIRST) для выработки правил проведения подобных операций, микроанализа состава вещества имплантатов и правильного протоколирования результатов.

Здесь проведены десятки операций и выявлен элементный состав внедряемых микроаппаратов. Химический анализ загадочных изделий поражает. Это целая фабрика элементов на площади максимум 4х5 мм! Вот состав одного из имплантатов, который был приведен в научной работе д-ра Р. Г. Лейра: Al, Ca, Fe, Ba, Cu, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn, Si, Ti…

Как подчеркивают уфологи, это очень похоже на состав наших микросхем, которые используются в компьютерных технологиях. Может, и функции у них подобные? Отслеживать vестонахождение людей, контролировать их физическое состояние, осуществлять необходимую связь…

А может, не исключено, воздействовать на образ мыслей, на действия подопытных, допустим, в некий час "Х"?… Ведь практикуем же мы отслеживание некоторых особей из животного мира, птиц, дельфинов?

Вот только цели такого контроля за людьми пока совершенно непонятны.

Астральный имплантат

Между тем, официальная наука и традиционная медицина находятся в совершенном неведении относительно данной проблемы. Никто их о ней не оповещал, никаких задач по исследованию имплантатов не ставил.

Более того, в отечественном здравоохранении наличествует такой скептицизм по отношению к НЛО и пришельцам, что некоторые энтузиасты даже приходят к мысли об успешно проведенной операции "прикрытия".

Версий о том, зачем нужны имплантанты, существует множество. Например, что вживленный прибор — это некий энергетический блок, который способен снимать самую разнообразную информацию с человека. Или что программы-имплантаты выкачивают из человека психическую энергию, а может и программируют его поведение.

О том, что во Вселенной есть миры, паразитирующие на чужих энергиях, говорилось и раньше. По этой версии, и преступность, и бесконечные войны на Земле — это тоже своего рода огромное поточное производство энергий страха, которыми великолепно подпитываются паразитические миры. Правда, традиционная наука, как и раньше, отказывается даже обсуждать такую вероятность.

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