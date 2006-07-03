Новинки инопланетной хирургии: имплантанты

Уфологи и представители традиционной науки продолжают спорить о том, действительно ли слухи о вживлении загадочных мини-передатчиков в человеческие тела имеют под собой реальные основания. Исследователи НЛО говорят о зловещем заговоре инопланетян.
Сообщений о таких имплантантах накопилось так много, что серьезным исследователям все труднее от них отмахнуться. Pravda.Ru суммирует фантастические версии.
Как утверждают уфологии, с некоторых пор у людей стали обнаруживать некие миниатюрные приборчики, которые могли вживляться в самые разные места на теле: в слизистые оболочки, под кожей головы, на костяшках рук или ног — в любой части человеческого организма.
Они, как правило, не вызывают явного дискомфорта, обнаруживаются случайно, например, во время рентгеновских снимков, но, извлеченные на свет, неизменно ставят в тупик исследователей. Приборы, якобы, представляют собой мини-передатчики!
Впервые об этом сообщила несколько лет назад врач-терапевт Мади Нолан. Она лечила пациентов на острове Уидбей (штат Вашингтон, США), когда наткнулась на целую группу взрослых мужчин и женщин, у которых — абсолютно у всех! — был один и тот же вид подкожного имплантата на внутренней стороне бедра, чуть выше колена. Они имели форму маленького цилиндрика и находились столь близко к поверхности кожи, что в этом месте кожа слегка воспалялась и краснела.
Когда врач терла это место, штуковины под кожей стали уменьшаться в размере и исчезать. И, тем не менее, эти имплантаты все равно остались под кожей у каждого из обследованных ею людей. "Я поняла, — писала Мади, — что от имплантата исходит (или в него подается) какой-то сигнал слежения или что-то в этом роде".
Согласно ее опросам, каждый из этих людей вспоминал об одном и том же. Находясь в помещении, человек вдруг слышал громкий шум — что-то наподобие раската грома (некоторые уверяли, что видели свет), и следующее, что человек осознавал, — куда-то подевалось примерно два часа времени! Эти факторы позволяют предполагать, что в данном случае не обходится без вмешательства пилотов или технологических методик НЛО.
Грешить на проделки земных спецслужб куда меньше оснований, во-первых, из-за необъяснимости цели подобного контроля, а во-вторых, сама структура исследованных имплантатов явно превышает уровень земной техники.
Уфологии решали проанализировать загадочные имплантанты с помощью лазерной эмиссионной спектроскопии. Этим, в частности, занимаются Дэррел Симс, хирург Рогер К. Лейр и другие.
Д. Симс создал в США новую организацию: Фонд Интерактивных Исследований Космических Технологий (FIRST) для выработки правил проведения подобных операций, микроанализа состава вещества имплантатов и правильного протоколирования результатов.
Здесь проведены десятки операций и выявлен элементный состав внедряемых микроаппаратов. Химический анализ загадочных изделий поражает. Это целая фабрика элементов на площади максимум 4х5 мм! Вот состав одного из имплантатов, который был приведен в научной работе д-ра Р. Г. Лейра: Al, Ca, Fe, Ba, Cu, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn, Si, Ti…
Как подчеркивают уфологи, это очень похоже на состав наших микросхем, которые используются в компьютерных технологиях. Может, и функции у них подобные? Отслеживать vестонахождение людей, контролировать их физическое состояние, осуществлять необходимую связь…
А может, не исключено, воздействовать на образ мыслей, на действия подопытных, допустим, в некий час "Х"?… Ведь практикуем же мы отслеживание некоторых особей из животного мира, птиц, дельфинов?
Вот только цели такого контроля за людьми пока совершенно непонятны.
Между тем, официальная наука и традиционная медицина находятся в совершенном неведении относительно данной проблемы. Никто их о ней не оповещал, никаких задач по исследованию имплантатов не ставил.
Более того, в отечественном здравоохранении наличествует такой скептицизм по отношению к НЛО и пришельцам, что некоторые энтузиасты даже приходят к мысли об успешно проведенной операции "прикрытия".
Версий о том, зачем нужны имплантанты, существует множество. Например, что вживленный прибор — это некий энергетический блок, который способен снимать самую разнообразную информацию с человека. Или что программы-имплантаты выкачивают из человека психическую энергию, а может и программируют его поведение.
О том, что во Вселенной есть миры, паразитирующие на чужих энергиях, говорилось и раньше. По этой версии, и преступность, и бесконечные войны на Земле — это тоже своего рода огромное поточное производство энергий страха, которыми великолепно подпитываются паразитические миры. Правда, традиционная наука, как и раньше, отказывается даже обсуждать такую вероятность.
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