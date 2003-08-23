"Ах, мама-маменька!.." История уральского "ангела"

История о "чебаркульском ангеле" дошла до нас в виде невнятных слухов. Вроде как жил в поселке Каширино, что недалеко от Чебаркуля, ребенок, владевший даром исцеления, а теперь страждущие приходят на его "святую" могилку. История эта меня заинтересовала, тем более что ни в настоящее время, ни десять лет назад, когда ребенок был еще жив, я, проживая в том самом небольшом Чебаркуле, ни о каком Славике — целителе и предсказателе не слышала.
На городском кладбище служительница охотно показала нам могилу ребенка. По ее словам, провожать гостей к упомянутой могилке ей приходится ежедневно. Приезжают из Норильска и Москвы, Запорожья и Тюмени, едут целыми автобусами или на нескольких легковых автомобилях. Не так давно на чебаркульском кладбище побывали гости из далекой Румынии. Весь путь от кладбищенских ворот до могилы прошли крестясь и совершая поклоны… Подходим к могиле. Небольшой памятник с барельефом в виде парящего ангела, на памятнике фотография улыбающегося мальчика. Рядом с могилкой стоит группа женщин в черных платочках. Из разговора с ними узнаю, что приехали паломницы из Екатеринбурга, о "чудесной" могиле прочли в газете. Приехали за исцелением, поскольку у одной серьезные проблемы с почками, а другая страдает сахарным диабетом.
Провожая нас до кладбищенских ворот, смотрительница посетовала на то, что ей и ее помощникам приходится чуть ли не еженедельно подсыпать землю на могилку мальчика: каждый приезжающий к "святому" месту считает своим долгом захватить с собой горстку "лечебной" земли.
Говорят, Славик рассказывал о том, что в Америке взорвут высотные дома и даже статую Свободы. А еще была, мол, история с диагностическим медицинским аппаратом, который якобы не включался, поскольку в него не могли ввести код из трех шестерок. Врач, которому я задала вопрос по данному поводу, только улыбнулся: нет в таких аппаратах никакого кода. Из того же разряда история с прививками, которые маленькому Славику чудесным образом не стали ставить, поскольку у него "тонкая нервная психика". Но любой педиатр скажет, что речь идет об ослабленном ребенке, которому прививки противопоказаны, и ничего чудесного в этом нет…
Настоятель чебаркульского храма Преображения Господня священник Димитрий Егоров согласился встретиться с нами, чтобы поговорить о многочисленных и разноречивых слухах по поводу "святого" мальчика. Сам он с умершим от тяжелой болезни ребенком знаком не был. Знает только то, что мальчик Слава вместе со своей мамой Валентиной Крашенинниковой бывал в храме. О том, что его предшественник отец Игорь якобы давал благословение на написание книги о "святом" мальчике, священник ничего не слышал. Инициативная группа, сложившаяся вокруг мамы умершего ребенка, предприняла немало усилий для того, чтобы канонизировать Славика. Причем делалось это вопреки всем существующим церковным правилам, минуя местного священника отца Димитрия, через голову архиепископа Челябинского и Златоустовского Иова. С просьбой о канонизации обратились сразу в Троице-Сергиеву лавру. И получили отказ.
Отец Димитрий старался быть как можно более мягким в своих оценках:
— Я вовсе не исключаю той возможности, что со временем многое разъяснится, и ребенок этот может быть канонизирован. Так в свое время произошло в истории с канонизацией Матроны Московской. Но на сегодняшний день многое из того, что говорят о Славике или что приписывают ему, никак не соответствует православному учению. Например, в книге о нем есть такие слова "Ах, мама-маменька, я уже не маленький…", и далее рассказывается о том, что Славик якобы говорил, что на самом деле он стар и душа его живет давно. Но православие не признает такого. Душа рождается вместе с телом. Здесь явная путаница религиозных учений…
Мы достаточно долго проговорили с отцом Димитрием о том, что принято называть предрассудками. Плохо зная каноны православия, мы достаточно тщательно соблюдаем различные обряды, пришедшие к нам из языческих времен. Например, боимся черной кошки, переходящей нам дорогу, или сыплем на темечко ребенку соль, чтобы его не сглазили, или еще круче — плюем через левое плечо и приговариваем: "Чур, меня", желая избежать неприятностей.
Трудно было не согласиться со священником и в том, что наше отношение к религии зачастую носит потребительский характер: заболел — отправился в церковь просить об исцелении, не пошли дела в бизнесе — пожертвовал на строительство храма… В Чебаркуле, где проживает около 50 тысяч человек, регулярно в церковь ходит не более 150 прихожан. Но при этом бешеным спросом пользуется вода из озера, освященная в Крещение. Воду эту набирают банками и флягами, запасают на целый год. При этом мало кто прислушивается к проповедям того же отца Димитрия, который без устали ежегодно повторяет одно и то же: "Священная вода одной каплей исцелить способна, но каждому воздается по вере его…"
Занимаясь этой историей, я не раз задавала себе один и тот же вопрос: а ездили бы люди на могилку умершего ребенка, если бы к славе о его святости не была прибавлена информация об исцеляющих возможностях его могилки? Думаю, что нет. На Руси немало святых мест, они весьма охотно посещаются людьми, по-настоящему верующими. Но, бывая на Соловках или в Киево-Печерской лавре, паломники в первую очередь укрепляются духовно…
Когда мы уезжали с кладбища, водитель нашей машины рассказал, что разговорился с одним из местных рабочих, занимающихся копкой могил. Тот несколько суток страдал расстройством кишечника, выздоровел только после того, как полечился землей со святой могилы. Теперь всем своим друзьям-товарищам советует пользоваться этим средством.
Нам всем так хочется верить в чудо…
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