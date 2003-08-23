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Инна Новикова

"Ах, мама-маменька!.." История уральского "ангела"

Непознанное » Человек

История о "чебаркульском ангеле" дошла до нас в виде невнятных слухов. Вроде как жил в поселке Каширино, что недалеко от Чебаркуля, ребенок, владевший даром исцеления, а теперь страждущие приходят на его "святую" могилку. История эта меня заинтересовала, тем более что ни в настоящее время, ни десять лет назад, когда ребенок был еще жив, я, проживая в том самом небольшом Чебаркуле, ни о каком Славике — целителе и предсказателе не слышала.

"Ах, мама-маменька!.." История уральского "ангела"

На городском кладбище служительница охотно показала нам могилу ребенка. По ее словам, провожать гостей к упомянутой могилке ей приходится ежедневно. Приезжают из Норильска и Москвы, Запорожья и Тюмени, едут целыми автобусами или на нескольких легковых автомобилях. Не так давно на чебаркульском кладбище побывали гости из далекой Румынии. Весь путь от кладбищен­ских ворот до могилы прошли крестясь и совершая поклоны… Подходим к могиле. Небольшой памятник с барельефом в виде парящего ангела, на памятнике фотография улыбающегося мальчика. Рядом с могилкой стоит группа женщин в черных платочках. Из разговора с ними узнаю, что приехали паломницы из Екатеринбурга, о "чудесной" могиле прочли в газете. Приехали за исцелением, поскольку у одной серьезные проблемы с почками, а другая страдает сахарным диабетом.

Провожая нас до кладбищенских ворот, смотрительница посетовала на то, что ей и ее помощникам приходится чуть ли не еженедельно подсыпать землю на могилку мальчика: каждый приезжающий к "святому" месту считает своим долгом за­хватить с собой горстку "лечебной" земли.

Говорят, Славик рассказывал о том, что в Америке взорвут высотные дома и даже статую Свободы. А еще была, мол, история с диагностическим медицинским аппаратом, который якобы не включался, поскольку в него не могли ввести код из трех шестерок. Врач, которому я задала вопрос по данному поводу, только улыбнулся: нет в таких аппаратах никакого кода. Из того же разряда история с прививками, которые маленькому Славику чудесным образом не стали ставить, поскольку у него "тонкая нервная психика". Но любой педиатр скажет, что речь идет об ослабленном ребенке, которому прививки противопоказаны, и ничего чудесного в этом нет…

Настоятель чебаркульского храма Преображения Господня священник Димитрий Егоров согласился встретиться с нами, чтобы поговорить о многочисленных и разноречивых слухах по поводу "святого" мальчика. Сам он с умершим от тяжелой болезни ребенком знаком не был. Знает только то, что мальчик Слава вместе со своей мамой Валентиной Крашенинниковой бывал в храме. О том, что его предшественник отец Игорь якобы давал благословение на написание книги о "святом" мальчике, священник ничего не слышал. Инициативная группа, сложившаяся во­круг мамы умершего ребенка, предприняла немало усилий для того, чтобы канонизировать Славика. Причем делалось это вопреки всем существующим церковным правилам, минуя местного священника отца Димитрия, через голову архиепископа Челябинского и Златоустовского Иова. С просьбой о канонизации обратились сразу в Троице-Сергиеву лавру. И получили отказ.

Отец Димитрий старался быть как можно более мягким в своих оценках:

— Я вовсе не исключаю той возможности, что со временем многое разъяснится, и ребенок этот может быть канонизирован. Так в свое время произошло в истории с канонизацией Матроны Московской. Но на сегодняшний день многое из того, что говорят о Славике или что приписывают ему, никак не соответствует православному учению. Например, в книге о нем есть такие слова "Ах, мама-маменька, я уже не маленький…", и далее рассказывается о том, что Славик якобы говорил, что на самом деле он стар и душа его живет давно. Но православие не признает такого. Душа рождается вместе с телом. Здесь явная путаница религиозных учений…

Мы достаточно долго проговорили с отцом Димитрием о том, что принято называть предрассудками. Плохо зная каноны православия, мы достаточно тщательно соблюдаем различные обряды, пришедшие к нам из языческих времен. Например, боимся черной кошки, переходящей нам дорогу, или сыплем на темечко ребенку соль, чтобы его не сглазили, или еще круче — плюем через левое плечо и приговариваем: "Чур, меня", желая избежать неприятностей.

Трудно было не согласиться со священником и в том, что наше отношение к религии зачастую носит потребительский характер: заболел — отправился в церковь просить об исцелении, не пошли дела в бизнесе — пожертвовал на строительство храма… В Чебаркуле, где проживает около 50 тысяч человек, регулярно в церковь ходит не более 150 прихожан. Но при этом бешеным спросом пользуется вода из озера, освященная в Крещение. Воду эту набирают банками и флягами, запасают на целый год. При этом мало кто прислушивается к проповедям того же отца Димитрия, который без устали ежегодно повторяет одно и то же: "Священная вода одной каплей исцелить способна, но каждому воздается по вере его…"

Занимаясь этой историей, я не раз задавала себе один и тот же вопрос: а ездили бы люди на могилку умершего ребенка, если бы к славе о его святости не была прибавлена информация об исцеляющих возможностях его могилки? Думаю, что нет. На Руси немало святых мест, они весьма охотно посещаются людьми, по-настоящему верующими. Но, бывая на Соловках или в Киево-Печерской лавре, паломники в первую очередь укрепляются духовно…

Когда мы уезжали с кладбища, водитель нашей машины рассказал, что разговорился с одним из местных рабочих, занимающихся копкой могил. Тот несколько суток страдал расстройством кишечника, выздоровел только после того, как полечился землей со святой могилы. Теперь всем своим друзьям-товарищам советует пользоваться этим средством.

Нам всем так хочется верить в чудо…

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
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