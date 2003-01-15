Куда уходят наши души?

Вера в возможность существования человека и после смерти представляется чуть ли не краеугольным камнем большинства мировых религий, самых различных философских школ и, конечно, литературы и искусства.

Чаще всего речь идет о бессмертии души, то есть нематериальной сверхъестественной сущности человека. Но обсуждается и вопрос о людях, которые помнят свои предшествующие жизни. Наука и религии, философия и простой человеческий опыт не в состоянии объяснить подобные феномены, а ведь именно они подтверждают реальность многократного появления любой личности на планете Земля…

И Платон, и Сократ, и Пифагор, и древние учителя Индии, Тибета, Китая с разных позиций подходили к феномену "возвращения личности — души на землю", но, пожалуй, лишь ХХ век представил множества свидетельств тому, что явление реинкарнации реально существует. Тогда как феномен смерти не поддается научному объяснению, даже толкуется вульгарно. А ВЫ НОКТЮРН СЫГРАТЬ СМОГЛИ БЫ?… Один из собирателей удивительных примеров реинкарнации Ерков приводит случай с американцем Дэвидом Паладином.

Случай с Паладином

Мальчик от белокожего отца миссионера и матери индианки из племени навахо воспитывался в индейском поселении Чинли (Аризона) и был крайне ограничен и не расположен к цивилизованной жизни Америки ХХ столетия. Освоив с большим трудом профессию картографа, молодой человек попал в годы Второй Мировой войны в составе американских войск в Европу и угодил в плен к нацистам. Испытания, выпавшие на долю молодого человека, были жестоки. Захватившие концлагерь войска союзников антигитлеровской коалиции обнаружили там гору трупов, среди которых опытные санитары случайно выделили тело американца с чуть угадывающейся искрой жизни. Его отправили в полевой госпиталь в Вене, а затем в госпиталь в Мичигане (США), где пациент провел два с половиной года, не приходя в сознание. Первые слова, произнесенные им, возвращенным усилиями медиков к реальной жизни, поразили всех присутствующих: "Я художник, имя мое — Василий Кандинский".

А между тем, в годы и месяцы пребывания молодого американца в нацистском лагере, в возрасте 78 лет скончался русский художник-абстракционист. Печальное событие произошло в Невилле (Франция), но сопоставить дни и часы двух событий было невозможно, потому что за здоровьем лагерника никто специально не следил.

Отпечатки пальцев пациента подтвердили, что он — бывший американский солдат Паладин, который не имел никакой возможности изучать историю и искусство, языки и живопись. Однако у него уже в госпитале проявилась неудержимая тяга к рисованию и на холстах, предоставленных ему по требованию, были написаны первые картины, которые специалисты уверенно приписывали Кандинскому по стилю, манере и неукротимой энергетике. Выздоровев, Паладин начал играть на пианино, к которому прежде никогда не прикасался. Одним из излюбленных занятий молодого человека стала аранжировка музыки для местного оркестра, а у Кандинского именно аранжировка была излюбленным занятием в часы отдыха.

Творчеством начинающего художника заинтересовались музеи в Нью-Йорке, Гамбурге, Париже, Токио. Денверский университет и колледж Прескотт в Аризоне предложили талантливому индивидууму преподавать живопись, композицию и парапсихологию, а в Нью-Мексико художник сам открыл студию и приглашал для занятий желающих. Его публичная жизнь — с выставками, выступлениями и консультациями, которым покровительствовал директор музея Гугенхейма Томас Мессер, привела к тому, что вокруг собиралось множество интересных и знающих людей, каждый из которых готов был помочь в исследовании феномена. Именно они подтолкнули молодого человека к испытанию гипнозом, во время которого американский индеец говорил с откровенным русским акцентом. "Душа Кандинского, отлетевшая от старческого тела, видя молодое тело физически здорового человека, решила вдохнуть в него свою энергию". Во время другого сеанса-гипноза все тот же индивид сознался, что и сама душа Кандинского вобрала некогда душу композитора Адольфа Адана, обеспечив ему музыкальные способности, а теперь перешла в тело американца.

История пятилетнего мальчика Торана

Один из случаев второй половины ХХ столетия — история пятилетнего мальчика Торана, который проживал в Дели и постоянно заявлял своим родителям, что он Суреш Варма — владелец магазина радиотоваров из Агры, что у него есть жена и двое детей. Мальчик рассказывал о том, как, возвращаясь домой в Агре на машине, он увидел у ворот двух неизвестных, которые с пистолетом бросились к нему и убили выстрелом в голову.

Родители мальчика Шанти и Махавир Просад вынуждены были проверить столь экстравагантные заявления в Агре. Выяснилось, что, действительно, существовал Суреш Варма, который торговал радиотоварами и погиб пять лет назад так, как говорил мальчик. Вдова торговца встретилась с Тораном, и он не только узнал ее, но тут же стал спрашивать о судьбе старой машины "Фиат". У Торана на правом виске был странный рубец. Экспертиза тела убитого Суреша Вармы отметила, что пуля попала именно в правый висок, срикошетила от черепа и вышла над правым ухом, где у мальчика было родимое пятно. ПРОДВИНУТЫЙ ПО ЦЕПОЧКЕ СУЩЕСТВОВАНИЙ Начиная с 1975 года специалисты изучили на Востоке и в Европе более двухсот пятидесяти случаев "второго рождения" людей.

Путешествия под гипнозом

Среди собранных Йоханнесом Бутларом фактов "путешествия в прошлую жизнь" под гипнозом есть очень выразительные. Так во время сеанса гипноза, проводимым Лоринг Уильямсом с молодым американцем Джорджем Фильдом, испытуемый был "продвинут" в цепочке существований на сто лет за момент своего последнего рождения. На вопросы о том, что он чувствует, где живет и кем является, гипнотизеру отвечал уже крестьянин Джонатан Пауэлл из Северной Каролины… Он жил недалеко от городка Джеффермона… Родился в 1832 году… Был убит мятежными солдатами выстрелом в живот в 1863 году во время гражданской войны.

Гипнотизер, будучи человеком дотошным, попытался раздобыть документы времен гражданской войны, но смог лишь подтвердить все подробности местности того района, где происходили действия и в которой Фильд в его настоящей жизни никогда не бывал. В самом городке Джефферсон гипнотизер провел сеанс со своим подопечным в присутствии историка-краеведа, который был поражен тому, что юноша перечислил главные крестьянские семейства округи, "отцов города" прошлого века. Он описал дома и постройки, которые некогда не стояли на главной улице и площади, но со временем были снесены или перестроены. Однако сам факт существования Джонатана Пауэлла подтвердить не удалось, потому что регистрация родившихся и умерших в этом крае начались лишь с 1912 года. И все же врач исследователь опубликовал свой рассказ об эксперименте, и спустя некоторое время Джонатан Пауэлл, он же Джордж Фильд, получил письмо. Женщина с девичьей фамилией Пауэлл описала ему, что она является внучатой племянницей Джонатана Пауэлла. Она подтвердила: "Джонатан Пауэлл приходится мне двоюродным дедом. Его убили янки". ЯЗЫК КАКОЙ СТРАНЫ ВЫ ПРЕДПОЧИАЕТЕ В ЭТО ВРЕМЯ СУТОК?

Другой исследователь, гипнотизер из Филадельфии, решился подвергнуть регрессивному гипнозу свою собственную супругу. В ходе одного из таких сеансов его жена вдруг заговорила низким мужским голосом, с ярко выраженным скандинавским акцентом. Она утверждала, что она мужчина, которого зовут Йенсен Якоби. Затем она стала отвечать на вопросы на чужом языке, как понял врач — каком-то скандинавском. Он пригласил на следующий сеанс несколько скандинавских специалистов, в том числе шведского ученого Нильса Салина, бывшего директора американо-шведского исторического музея в Филадельфии, и установил, что женщина говорила на старом шведском языке, но понимала вопросы, задаваемые на современном шведском.

Разговоры на иностранных языках

Разговоры на иностранных языках — КСЕНОЛОГИЯ — стали сопутствующим явлением в опытах по возвращению людей в предшествующие жизни под гипнозом. Уже зарегистрированы факты, когда испытуемые говорили на испанском, скандинавском, греческом языках. В Италии один человек после "возвращения к реальной жизни" их комы, какое-то время говорил на японском языке. В Болгарии, как свидетельствовали журналисты, человек в состоянии гипноза говорил на персидских наречиях. Все это совсем не доказывает реинкарнацию, но может быть и неким феноменом заблокированного ума, который раскрывает свои резервы в таком сложном состоянии. Однако собранные вместе "посмертные воспоминания", ксеноглоссия, "врожденные ниоткуда привычки, способности и потребности, будто бы продиктованные какой-то другой реальностью, дают основание понять тех людей, которые всерьез воспринимали вероятность реинкарнации.

Оккультные войны

В годы Второй мировой войны в нацистской Германии тайные общества по заданию Гитлера разрабатывали методику ведения оккультных войн, методику воздействия на человеческую душу, управляющую всеми процессами жизни. Засекреченной проблемой, которую нацисты пылись решить с помощью знаний, добываемых в гималайских экспедициях, была "пересадка астрального тела", или "души" из одного в другое физическое тело. Разведорганы союзных стран отмечали работу ученых нацистов над документами, методиками, техниками тибетских лам. Стало известно, что незадолго до самоубийства Гитлер был в хорошем настроении и проявлял бурную активность. Из шифрограмм между ставкой и спецразведштабом "Вали 1" выяснилось, что фюрер готовит беспрецедентную акцию. Генерал Кребс, посвященный в некоторые детали проекта, утверждал на допросах, что действительность уже не интересовала Гитлера, потому что он собирался участвовать в опыте по пересадке собственной души и души Евы Браун в другие тела с помощью восточных магов и лам.

Здравствуйте, я ваша мама!

О случаях "возвращения" в новом обличье писали и пишут постоянно, иллюстрируя необычные явления самыми удивительными примерами. К таковым можно отнести случай с Сонни Саттоном, жителем ирландского городка Лиде. Его история описана многократно, но даже самые предвзятые критики не находят в ней изъянов.

В квартиру к пожилому человеку позвонила незнакомая женщина много моложе хозяина. Свой визит она объяснила просто: Дорогой мой, я — твоя мама". Гостью звали Дженни Коккел, но она не сомневалась, что в предшествующей жизни носила имя Мэри Саттон и имела семерых детей. Это знание пришло к Дженни еще в детстве — ей снились сны о прошлом существовании. Она помнила "своих" детей, знала, где находится дом Саттонов, расположение комнат в нем, обстановку. Она без труда рассказала о многочисленных подробностях личной жизни Мэри Саттон.

"Сначала я принял ее за аферистку, — говорил 73-летний Сонни. — Но после долгих разговоров убедился, что она действительно знает о нашей семье все, включая детали".

Дженни, жительница английского городка Нортхамтоншир, вполне нормальная женщина. У нее есть муж и двое детей — 10 и 14 лет. Сны не давали ей покоя, и она решила найти свою семью из предыдущей жизни. Первым оказался Сонни.

"Она знала все. Описала даже два портрета — свой и маминого брата, которые висели в салоне и были уничтожены авиационной бомбой во время войны. Это убедило меня окончательно", — говорил Сонни.

После смерти Мэри в 1932 году ее дети попали в приюты, а с отцом-алкоголиком остался один Сонни. Он потерял связь с другими братьями и сестрами, но энергичная Дженни нашла трех братьев и двух сестер, которых также убедила в их родстве. Все они принялись разыскивать младшую сестру Бриди.

История Саттонов имеет множество убедительных подробностей и мелочей, которые нельзя выдумать и уж совершенно точно невозможно узнать официально. Она со всеми подробностями описана в книге Дженни Коккал, перед которой наука застывает в недоумении.

Реинкарнации Пифагора

Но, пожалуй, самое удивительное в истории простой английской женщины заключается в том, что она испытала полную уверенность в своей реинкарнации, про которую за много столетий до нее говорил знаменитый Пифагор. Его принято считать одним из первых авторитетов, поднявших вопрос о бессмертии личности, которая меняет лишь физические оболочки. Пифагор заявлял, что прекрасно помнит обо всех своих предшествующих рождениях и в частности о том, что он прежде был Эфалидом, за тем воином Евфорбом, который сражался на стороне Трои в знаменитой войне и был убит Менелаем. За той самой смертью, о которой знаменитый ученый и философ рассказывал своим ученикам, последовали странствия души в разных мирах, в том числе и в аду, и лишь после очищения она вернулась на землю в теле Гермотима. Душа, или астральное тело Пифагора, побывала в теле рыбака Пирра на острове Делос, и после тяжелой жизни инкарнировалась в теле греческого ученого.

Выводы Платона

Другой античный философ — Платон — обобщил известные идеи предшествовавших эпох и пришел к выводу, что бессмертная душа привязана к сфере материального, к материальному миру, являясь пленницей физического тела с его привычками и прихотями. Он предполагал, что нарушить такую зависимость возможно лишь тогда, когда человек в своей физической жизни откажется от наслаждений материального мира. В Индии идея реинкарнации разработана на уровне "закона управления человеческой жизнью", которая подчиняется карме, в современной трактовке — программе. Согласно закону кармы, результаты добрых и злых поступков человека в одной жизни определяют обстоятельства его жизни при очередной инкарнации. И с каждым новым возвращением на пути материальной жизни человеку дается возможность подавить в себе низменные, физические желания и приблизиться к совершенству. Именно закон совершенствования подготавливает духовного человека к тому, что у него не будет необходимости возвращаться в материальный мир, зато существование в другом — астральном, или духовном мире — дает возможность нового совершенствования и познания.

Верните малышу табакерку

Учение о перерождениях нашло очень весомое подтверждение в практике ламаизма, ведь после смерти ламы ("высшего") его ученики, последователи и слуги обязана отправиться на поиски мальчика, в которого вселилась душа ушедшего. Иногда поиски длятся несколько лет, а бывает, что находят сразу несколько претендентов на место "учителя". Тогда им устраивается проверка, расставляющая все по своим местам. Известная исследовательница Тибета Дэвид Ноэль оставила несколько описаний подобных проверок, свидетельница которых была: "Рядом с дворцом ламы — тюльку Пегнай, у которого я жила в Кум-Буме, находилось жилище другого тюльку по имени Агнай-Тсанг… После смерти последнего, Агнай-Тсанга, уже прошло семь лет, а его воплощение все не удавалось найти… Но как-то время очередной коммерческой поездки интендант ламы свернул отдохнуть и утолить жажду на одной из ферм. Пока хозяйка готовила чай, он достал табакерку из нефрита и уже собрался угостить себя понюшкой, как вдруг игравший до этого в углу кухни мальчуган помешал ему, положив руку на табакерку, и спросил с укором:

— Почему у тебя моя табакерка?

Управляющий остолбенел. Драгоценная табакерка действительно ему не принадлежала. Это была табакерка покойного Агнай-Тсанга. Может быть, он и не собирался совсем ее присвоить, но все-таки она была у него в кармане, и он постоянно ею пользовался. Он стоял в смущении, дрожа под устремленным на него угрожающим суровым взглядом мальчика — лицо малыша вдруг изменилось, утратив ребяческие черты.

— Сейчас же отдай, — приказал он. Это моя табакерка.

Преисполненный раскаяния, перепуганный монах рухнул к ногам перевоплотившегося повелителя. Через несколько дней я наблюдала, как мальчика с чрезвычайной пышностью препровождали в принадлежащее ему по праву жилище. На нем было одеяние из золотой парчи, и ехал он на великолепном пони черной масти, которого управляющий вел по уздцы. Когда шествие вошло за дворцовую ограду, мальчик сделал следующее замечание:

— Почему, — спросил он, — мы поворачиваем налево? Во второй двор нужно ехать через ворота направо.

И действительно, после смерти ламы по какой-то причине ворота справа заложили и проделали другие ворота слева. Это новое доказательство подлинности избранника вызвало у монахов восхищение. Юного ламу привели в его личные покои, где был сервирован чай.

Мальчик, воссев на большую груду подушек, посмотрел на стоявшую перед ним нефритовую чашу с блюдом из позолоченного серебра и украшенную бронзовой крышкой.

— Дайте мне большую фарфоровую чашку, — приказал он и подробно описал чашку из китайского фарфора, не забыв и украшавший ее рисунок. Никто такой чашки не видел. Управляющий и монахи старались почтительно убедить молодого ламу, что в доме такой чашки нет. Как раз в этот момент я вошла в зал. Я уже услышала о приключениях с табакеркой, и мне поближе захотелось посмотреть на необыкновенного малыша. По тибетскому обычаю я поднесла новому ламе шелковый шарф и несколько других подарков. Он принял их, мило улыбаясь, но с озабоченным видом продолжая думать о своей чашке.

— Ищите лучше и найдите, — уверял он.

И вдруг словно мгновенная вспышка озарила его ум, и он добавил подробности о сундуке, выкрашенном в такой-то цвет, который находился в такой-то комнате, где хранятся вещи, употребляемые только изредка…

— Я и не подозревал о существовании такой чашки, — уверял меня потом управляющий. — Должно быть, сам лама или мой предшественник положили его в сундук. В нем больше ничего ценного не было, и туда вот уже несколько лет никто не заглядывал…"

Юрий Гоголицын

Секретные Материалы 20 века №14(84)

Июль 2002