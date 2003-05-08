Цереология — наука о кругах на полях

В 1980-х годах в Англии было замечено около 500 кругов и пиктограмм (условных знаков) на полях зрелой пшеницы. В 1986 году Пол Фуллер и Дженни Рендлз опубликовали брошюру "Загадки кругов", разослали экземпляры в серьезные средства массовой информации, а потом организовали симпозиум в Лондоне. Этот момент и следует считать временем зарождения цереологии — науки о кругах.

Теории кругов: варианты

Т. Миден выдвинул свою теорию, основанную на погодном факторе: круги делают неведомые атмосферные явления. К. Эндрюс и П. Дельгадо защищали идею внеземного происхождения кругов. Фуллер и Рендлз поддержали Мидена, но заметили: некоторые из кругов — фальсификация. Ян Мржиглод вывел на чистую воду фальсификаторов в том же 1986 году: одна газета заплатила некоему фермеру деньги за создание пиктограммы на своей земле. Но это был пустяк по сравнению с тем потоком подделок, что хлынул чуть позже: англичане так любят мистификации, что при отсутствии придумывают их.

Согласно картотеке Рендлза, самый чувствительный удар по цереологии был нанесен в сентябре 1991 года, когда два безработных художника из Саутгемптона Боуэр и Чорли признались, что фальсифицировали загадочные круги, и доказали это фотографиями. Художники объяснили свои шалости желанием продемонстрировать наивность граждан и, по возможности, прославиться. Вскоре "посыпались" другие признания, однако большинство "кругостроителей" оказалось самозванцами. Они при проверке не могли сотворить настоящие круги, где даже перезрелая и пересушенная пшеница плавно загибалась на 90 град., но продолжала как ни в чем не бывало расти (а на подделках хрупкий стебель легко надламывался).

Появление фигур пытались объяснить различными причинами — от метеорологических (об этом уже говорилось выше) до божественных. Наш российский физик А. Ольховатов предполагает, что круги — некая форма энергообмена между земной корой и атмосферой, но чем именно обмениваются они — ему неясно.

Среди возможных причин назывались

воздушные вихри,

микро-торнадо,

свадьбы с хороводами ежиков,

деяния привидений,

посадки НЛО.

Очевидцы чаще всего высказываются в пользу последней — уфологической — версии. Припозднившиеся путники и ночные сторожа наблюдали непонятные свечения, а то даже и сами НЛО во всей их красе над полями, где наутро обнаруживались круги. В 1998 году такое событие произошло вблизи краснодарской станицы Некрасовская, а в июне 1999 года ночное появление НЛО над местом будущего круга видели жители хутора Зорька.

Точка зрения англичанина Мидена, который считал ответственными за возникновение фигур на полях наэлектризованные вихри, получила наибольшее признание. По крайней мере, все опрошенные мною ученые РАН в первую очередь говорили о миденовской гипотезе. Возможно, потому, что она не столь экзотична, как гипотезы, связанные с инопланетянами, всемирным разумом и прочими скользкими для ума понятиями. Впрочем, ни одна из бытующих ныне версий не подтверждена официально.

Самый "урожайный" год на круги

1999 год по числу зарегистрированных кругов стал рекордным для России. У всех — кубанский след. К уже приведенным выше случаям можно добавить овальное образование размером 25x17 м, появившееся в апреле на ячменном поле южнее Новокубанска, "открытый" шоферами круг возле дороги между станицами Ленинградская и Коневская, июньский круг диаметром 18,5 м юго-западнее Новокубанска и того же месяца почти такое же образование в поле на 120-м километре шоссе Армавир-Тихорецк. Чисто визуальное обследование кругов показало: это не подделки — четкие границы и живые загнутые стебли — первый признак достоверности — был налицо. Результаты приборных исследований: никаких аномалий практически по всему спектру инфракрасных, УФ-, СВЧ-, рентгеновских и бета-лучей.

Интересно, что 1999 год стал высокоурожайным на появление кругов также и на британской земле. Самыми ценными для ученых являются очевидцы не просто наличия рисунка на поле, а именно его возникновения. Пока во всем мире известно около 50 случаев наблюдения того, как без чьего-либо вмешательства образуются круги. Обычно ничего сверхъестественного при этом не происходило — только проносившийся над теми местами ветер. Но это — в Англии, а вот в России появлению кругов почти в обязательном порядке предшествовал парад НЛО.

Англичанам, надо думать, уже вовек не разобраться, где подлинные пиктограммы, а где — сфальсифицированные; им не светит разгадка этой, как они говорят, "тайны века". Россия же пока не утратила свой шанс. Будем же любознательны и бдительны!