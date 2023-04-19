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Александр Приходько

Алёна Полынь украинцам: "Берегите себя и любите Россию в своём сердце"

4:28
Непознанное

Украинские спецслужбы задержали колдуна, работающего на Империю сильнейших ведьм Алёны Полынь. СБУ утверждает, что организация Алёны Полынь сотрудничает с ФСБ и вербует людей с Украины для шпионажа. Только у нас эксклюзивное интервью с главой Империи сильнейших ведьм Алёной Полынь.

Алёна Полынь украинцам: "Берегите себя и любите Россию в своём сердце"

— На Украине арестован колдун, якобы завербованный вами для действий против своей страны. Могли бы вы уточнить, имеет ли заключённый под стражу какое-либо отношение к Империи сильнейших ведьм?

— Империя сильнейших ведьм основана в 2015 году. Ещё до её основания я много лет принимала людей и обучала магии. Моими учениками и клиентами становились люди из разных стран, включая Украину.

Когда в феврале началась специальная операция, были те, кто прекратил общение со мной из-за страха перед спецслужбами или из личных патриотических, как им кажется, соображений. Были те, кто продолжил смотреть мои видео.

Ежедневно я получала и получаю ряд угроз со стороны украинского населения. Нужно понимать, что если человек посвящался или обучался у меня, это не говорит о том, что он шпион.

На Украине, как и в любой другой стране, особо нет качественной информации магического содержания, и даже те, кто не любит меня, вынуждены смотреть и читать мои работы.

— То есть несчастного арестовали без причины? Шпионом он не является, и вообще, ваша организация шпионажем не промышляет?

— Я владею очень глубокими и закрытыми знаниями, и чтобы узнать что-то, мне не нужно заниматься шпионажем.

Украинский народ, в большинстве своём, стал относиться ко мне агрессивно по причине моей любви к России и резких высказываний в адрес их поведения по отношению к ситуации.

Я не только Ведьма, но и психолог и политолог, поэтому концепцию обработки населения недружественной нам страны вижу хорошо. После моих ритуалов в поддержку России Арестович выступил за повтор действий украинскими Ведьмами. Плагиат не удался, смешали и христианство, и славянизм, и все, что смогли притащить на ритуал. Проклинали Президента России, а с ним и других чиновников.

На самом деле нужно вопрошать Силы о мирном небе над головой, а не Президента проклинать, разжигая ненависть и сталкивая неясные энергии.

— Много ли на Украине людей, которые до сих пор смотрят ваши видео?

— Конечно, много. Им тюрем не хватит, надо всю страну тогда за решётку. Украинцы хотят изучать магию, у них тяга к этому направлению, они прекрасно понимают, какие Сила и знания у меня, и, конечно, обучаются.

Надо не сажать людей за лайки под моими ритуалами, а начать иначе мыслить. Закончится спецоперация, и на Украине будет озлобленный народ не только на Россию, но и на свою же власть.

 

— Арестованному колдуну дали срок в виде пожизненного заключения за лайк под вашим ритуалом и найденные в его доме ваши фотографии. Как вы считаете, почему такое суровое наказание?

— Потому что боятся. Очевидно, они понимают, какая Сила со мной и что людей на Украине, любящих меня, много. По сути, это нападение на мирного своего же гражданина из-за страха.

— Вы, наверное, не ответите на этот вопрос, но я спрошу… Вы взаимодействуете с ФСБ?

— Как вы верно подметили, на такие вопросы вам никто и никогда не ответит. Но людей я не вербую и, уж тем более, шпионажем не занимаюсь. Вообще-то, сейчас все видно со спутников, люди-шпионы — прошлый век.

Хочу подчеркнуть, что спецслужбы напали на своего же гражданина Украины и приговорили его к пожизненному заключению. А это значит, никакой свободы слова и счастья не будет на украинской земле, стоит это понять.

А всем, кто меня смотрит и слушает, хочу дать наставление. Будьте осторожны, не нужно ставить лайк или что-то писать под моими постами. Ситуация с арестом показывает нездоровое состояние военных и политических структур Украины. Поэтому берегите себя и любите Россию в своём сердце.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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