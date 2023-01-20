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Ирина Шлионская

Ведьмы похищают детей ради собственной выгоды

Непознанное » Человек

В старину существовало поверье, что ведьмы склонны заманивать или похищать детей, чтобы съесть их или использовать в магических обрядах. Вспомним русские сказки о Бабе-Яге или немецкую сказку "Гензель и Гретель". Но были ли они основаны на каких-то реальных событиях? Как ни странно, доказательства этому встречаются и в наши дни и даже фиксируются исследователями паранормальных явлений.

Ведьмы похищают детей ради собственной выгоды

Призрак у камина

Недавно группа охотников за привидениями из английского графства Корнуолл обследовала заброшенный коттедж, где, по преданию, когда-то обитала ведьма.

Приборы не выявили никакой паранормальной активности. Но когда через несколько дней руководитель группы Кэндис Коллинз стала просматривать сделанные там фотографии, то в правом углу снимков со старинным камином она обнаружила размытое изображение, похожее на детское лицо.

Камин мог использоваться колдуньей для того, чтобы сжигать в нём тела несчастных детей или даже сжигать их живьём. И возможно, на фото оказался фантом одной из жертв.

"Добрая бабушка"

В конце 30-х годов прошлого столетия в селе Запрудье Хабаровского края жила семья Кожевиных. У скотника Егора и доярки Раисы было шестеро детей. Самую младшую дочь звали Верой. В шесть лет она уже имела репутацию отчаянной озорницы и забияки. Какие проказы только не числились за девчонкой: то подожжёт стог сена, то перебьёт все яйца в курятнике, то плеснёт кошке в плошку вместо молока керосин…

Мать пыталась воспитывать дочку, как могла, чтобы отучить её от шалостей: стегала хворостиной, оставляла без ужина и даже запирала в подпол. Нередко она сгоряча при этом приговаривала: "Чтоб ты провалилась!", "Чтоб тебе пусто было!", "Чтоб тебя черти забрали!"

Как-то Раиса обнаружила, что Вера измазала дёгтем выводок цыплят. Скорая на расправу, мать тут же заперла её в подпол, а сама ушла на ферму. Когда она вернулась домой, подпол был пуст.

Искать девочку отправились всем селом. Прочесали и близлежащую тайгу. Уже темнело, когда Раисе послышался детский голосок, будто бы напевавший песенку. Двинувшись на голос, женщина вышла на небольшую полянку, в центре которой стояла избушка.

Раиса постучала в дверь, ей открыла пожилая женщина в валенках, платке и телогрейке. Хозяйка тотчас усадила гостью за стол, поставила перед ней крынку парного молока и миску со свежеиспечёнными ватрушками. Но та не притронулась к угощению, а в слезах принялась рассказывать о своей беде.

Узнав, какими словами награждала Раиса непослушную дочь, старушка принялась её бранить. Затем она велела гостье идти домой, и дала такое указание — после полуночи пойти в амбар с пустым глиняным кувшином и сказать в него все слова, которыми она прежде ругала дочь. Потом следовало обвязать горлышко сосуда плотной тканью и принести сюда, в лесную избушку.

Выйдя из избы, Раиса отправилась прямиком домой и проделала всё, что приказала её новая знакомая. Старуха молча взяла из рук гостьи кувшин и сказала, что Вера сегодня вернётся, но не пройдёт и года, как Раиса потеряет одного из близких — это, мол, расплата за злой и несдержанный язык.

Вернувшись домой, Раиса первым делом увидела Веру, которая сидела во дворе на корточках и кормила пса точно такой же ватрушкой, как в доме у лесной колдуньи. На расспросы девочка не отвечала. Лишь через несколько дней поведала, что её забрала из подпола "добрая бабушка" и привела к себе в избушку, где угощала ватрушками, пряниками и парным молоком.

Увы, пророчество лесной ведьмы сбылось по полной. На следующий год пришло бурное половодье. Спасая вместе с односельчанами колхозное добро, Егор Кожевин упал в воду и утонул. Тело так и не нашли.

Хозяйка горной пещеры

Приведём ещё один эпизод, опубликованный американским исследователем Дэвидом Паулидесом.

1 октября 2010 года некая семья с трёхлетним мальчиком (назовём его Джонни) отправилась на отдых в лесной массив рядом с горой Шаста (Калифорния). Взрослые поставили палатки и принялись готовиться к рыбалке.

Внезапно родители обнаружили, что ребёнок куда-то исчез. К счастью, через несколько часов он был найден лежащим в кустах рядом с тропой.

Какое-то время спустя Джонни вдруг признался своей бабушке, что "ДРУГАЯ бабушка" ему не понравилась. Малыш поведал, что на лесной тропе встретил женщину, которую принял за свою бабушку. Она взяла ребёнка за руку и увела в пещеру под горой. Они оказались в тёмном помещении, где было довольно холодно, а по стенам ползали пауки.

"Бабушка" дала мальчику кусок какого-то материала, похожего на бумагу, и попросила сходить на него "по-большому". Однако, Джонни эта идея не понравилась, и он ответил отказом. Тогда женщина отвела его назад, на тропу, и велела никуда не уходить, пока его не найдут.

Кстати, ходят слухи о том, что внутри горы Шаста расположена база инопланетных пришельцев. Может, данный случай лежит в области интересов уфологии? Что, разумеется, не отменяет "бабушек из леса", похищающих детей в магических целях.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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