Травля ведьм: кому выгодно возрождение "инквизиции"

Почему в России продолжается травля ведьм? С чем это связано? Могут ли ведьмы восстать против своих обидчиков? Нужны ли ведьмы сегодня? В чем и как помогает ведьма? Обо всем этом и многом другом ведущей "Правды.Ру" Маргарите Кичеровой рассказала известная ведьма Алена Полынь.

— Алена, вы считаете, что у нас происходит травля ведьм, времена инквизиции? Сейчас очень активно продвигается история о том, что ведьма — это зло. Как это проявляется, вы можете сказать?

— Например, 6 апреля 2019 года в усадьбе Царицыно в Москве у нас должна была состояться встреча. Нами был оплачен зал "Баженовский".

Пришли 70 человек, большая часть которых иностранцы, которые прилетели в Россию специально на встречу со мной. Потом предполагалась прогулка по Царицыно, показ других красот Москвы.

Но нас выгнали из оплаченного зала, мотивировав это тем, что наш род деятельности не позволяет не только в оплаченном зале, но и вообще на территории усадьбы Царицыно находиться!

— Что значит ваш род деятельности? Это как-то запрещено законом, где-то прописано?

— Я задала тот же вопрос, но они сказали, что даже отвечать не будут: "вы все прекрасно понимаете, что своим появлением позорите усадьбу Царицыно".

Мои увещания о том, что ведьма — это ведающая мать, что она не несет никакого негатива, мы встретились для того, чтобы пообщаться, что никаких кровожадных жертв у нас нет, ничего такого в усадьбе Царицыно происходить не будет, остались без внимания.

— Жертвенного козленка вы с собой не брали?

— Ничего не было. Люди были в светской одежде, в том числе дети и беременные женщины. Гонение происходило прямо на улице. Там гуляли люди и видели, как нас буквально под конвоем выгоняли из усадьбы.

Пострадавшие написали заявления в прокуратуры, в свои посольства и так далее. Везде нам ответили: идите в суд. Мы обратились в суд с требованием признать незаконность этих действий.

В суде мы предоставили видеоматериалы с камер наблюдения, как нас выгоняли. Со стороны Царицыно подтвердили, что причина — наш род деятельности, но при этом они сказали, что зал нам предоставили, просто мы не смогли им воспользоваться.

И суд это все "скушал” и сказал: а зачем вы вообще пошли в Царицыно, занимаясь такими делами? Вы бы где-нибудь на квартире собрались…

— А какими делами?

— Вот я тоже спросила: а какими делами?… Но мне и там все время говорили, что вы же сами все понимаете. А потом, когда СМИ показывали эту историю, они даже прокомментировали, что если бы собрались какие-то архитекторы, это никого бы не беспокоило.

Потом случилась ситуация на моем личном участке, где я строю здание, которое я для себя назвала храмом. Это — храм не с религиозной позиции, а в его первичном значении — Ра. Это — токи светил, которые спускаются на землю, материализовываясь здесь. По закону я имею право свое жилище называть как угодно.

Ко мне сразу же пришли местные жители, сказали, что местный батюшка прислал полюбопытствовать, что же здесь ведьма делает. Они сказали, что если вы не уйдете с нашей земли, то у вас будут большие проблемы — как в стародавние времена мы вас просто сожжем.

— Это очень похоже на откат в Средневековье.

— Да, в том-то и дело. И самое интересное, что это были не пустые угрозы. Они ночью пришли, полили вагончики чем-то горючим, подперли двери, чтобы они не открывались, и подожгли. А ведь там должны были находиться рабочие.

Хорошо, что там не было людей, рабочие в этот день по счастливому обстоятельству ушли выпить. Но пришедшие-то думали, что поджигают людей!

Но дело до сих пор висит. Не хотят разбираться. В полиции просто говорят: не пишите в заявлении позицию религиозной неприязни, это — нехорошее слово, так нельзя говорить, это плохо…

У меня есть два магазина. В них приходят люди с письмами, где от имени Христа предают меня анафеме и изгоняют с земли русской.

— Вас предают анафеме, хотя с вами даже не знакомы и все основано на слухах?

— Но мы должны понимать, что это — не просто слухи. В религиозных писаниях прописано: "ворожею не оставь в живых". И они действуют по своему религиозному писанию.

Сейчас из Общественной палаты города Ивантеевки, где я живу и находится мой университет, пишут заявления на меня в различные правоохранительные органы, потому что я дурно влияю…

— Хотя с вашим учением тоже никто из гонителей не знаком.

— Да, а ведь это же — знания о мироздании, о природе, о том, что нам всем близко, о небесах, о земле, о том, что мы все видим.

— Тогда, может быть, чтобы избежать неприятностей, вам лучше назвать себя иначе, экстрасенс, например?

— Тогда получится, что мы будем прятаться от великого русского языка, от его филологии и теологии, потому что ведьма — это ведающая мать. Но до сих пор СМИ бояться подписывать меня ведьмой. В телепередачах всегда говорят: мы вас подпишем "экстрасенс и эзотерика". У нас в этом — невежество.

Самое интересное, когда вы публиковали информацию о прямом эфире, там писали комментарий: "какой ужас, деградация — ведьма в эфире". Ведающий человек, то есть знающий человек — это деградация. А человек, который невежественный, это — уже хорошо. Видите, как смешались понятия.

Поход против ведьм

Понятно, что это — результат длительной пропаганды, что ведьма — это плохое и злое. А ведьма говорит не о какой-то религии, а о вере. Вера — это веданье Ра.

По факту же ведьма соединяет в себе знания мироздания, это — такой профессор мироздания, который доносит до людей информацию в понятной форме, помогает им.

Но детям в школе внедряют информацию о том, что ведающая мать — это зло, ведьма — негативный персонаж, который равняется с нечистью. Но что такое нечисть? Нечестивый тот, кто не имеет чести. В данном случае кто не имеет чести? Тот, кто лжет. Лжет тот, кто говорит, что ведьма — это зло.

Есть огромный пласт в истории всех странах, где убивали, мучили, пытали не только ведьм, но и ученых, врачей и так далее. Кто пытал? Представители религий.

— С моей точки зрения, то, что с вами пытались сделать, далеко не христианское деяние.

— Все религии без исключения всегда уничтожали ведущих людей, врачей, ученых. Папа Римский извинился за это. В России мы никак не можем признать, что у нас это было, что это — темное пятно в истории, к нему нельзя возвращаться.

— А чем различаются колдунья и ведьма?

— Колдунья работает с какой-то отдельно взятой силой. Это могут быть бесы, черти. Ведьма не может себе этого позволить, ей закон внутренний не позволяет зарабатывать на поступках, которые несут негатив.

— То есть у ведьмы, получается, "не навреди", как у Гиппократа?

— Да.

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