Пришельцы прячутся за кометой Еленина?

Аргентинский астроном, специалист по внеземным формам жизни предположил, что комета Еленина, которая в перигее в сентябре подойдет к Земле, "подвезет" к ней инопланетную цивилизацию. Одни утверждают, что ученый с 40-летним стажем "купился" на первоапрельскую шутку, а другие, что комета действительно ведет себя странно и в ее шлейфе двигаются кластеры. Комета Еленина рассматривается многими и как некая Планета Х, которая вызовет на Земле природные катастрофы. Может быть, не случайно, США запланировали первое тестирование своей национальной системы тревожного оповещения на конец сентября 2011 года?

Комета C/2010 X1 (Elenin) была обнаружена Леонидом Елениным, сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша, 10 декабря 2010 года на снимках автоматизированной обсерватории ISON-NM (Нью-Мексико, США). Предполагаемый размер ядра кометы Еленина составляет три-четыре километра, а размер комы (газового шлейфа) около 900 тысяч километров. Однако, согласно наблюдениям астрономов, она имеет некоторые не свойственные этим небесным телам характеристики, поэтому вокруг нее не утихают дискуссии и выдвигаются смелые предположения.

Так, Серхио Тоскано, директор Астрономического исследовательского центра в провинции Амэа, в Аргентине, на конференции 29 апреля заявил, что комета "везет" с собой инопланетное тело.

"В шлейфе кометы можно наблюдать то, что ученые называют кластером, или объединением нескольких однородных элементов, этот объект — это либо псевдокомета или, может быть, инопланетный корабль", — процитировала ученого Misiones Online.

Ученый с 40-летним опытом, по мнению издания, сослался на опубликованные данные Национального космического агентства Китая, которое ведет наблюдения за кометой в сотрудничестве с новым директором программы НАСА по космической биологии Рози Редфилд.

После публикации "сенсации" в испаноязычной прессе под громкими названиями типа "Пришельцы прибудут на Землю в сентябре", на сайте НАСА появилось сообщение, что "новость про то, что сказали китайцы, была просто шуткой одного англоязычного издания в День дурака". Действительно такая публикация от 1 апреля была, но она касалась совсем другого события. Речь в той статье шла о сигналах с неких НЛО вблизи Сатурна, зарегистрированных радиотелескопом, которые якобы передают код ДНК. Это открытие сделал китайский ученый, который подтвердил, что "за 90 дней объекты, передающие сигналы, увеличились в размерах".

Тоскано в ответ НАСА подтвердил, что зачитал на конференции это сообщение, но оно никак не было связано с кометой Еленина, и обвинил журналистов в извращении его слов. "Я никоим образом не говорил об инопланетных кораблях, но об НЛО, а корабли придумали медийные средства", — сказал Тоскано. По мнению Тоскано, НАСА уже само убедилось, что комета Еленина ведет себя не как обычная комета. "Они поняли, что что-то не стыкуется, и первое, что сделали, — это удалили свою веб-страницу, где писали о феномене", — считает ученый, чтобы не объясняться по поводу Дня дурака. "А что, действительно, у них 1 апреля — День Дурака?" — спросил Тоскано (в Аргентине этот день отмечают 28 декабря), подтвердив косвенно, что принял за правду сообщение о таинственных НЛО возле Сатурна.

В чем же заключается необычность кометы? Наблюдения испанских астрономов обсерватории Nazaret (Канарские острова) показывают, что ее орбита постоянно меняет характеристики и всего за два дня в апреле диаметр тела увеличился более чем на 30 процентов и оценки его размера увеличились до 8-17 километров. Кроме того, на снимках действительно регистрируются два кластера в движении, и ученые делают вывод, что с этим связано непостоянство орбиты кометы.

Согласно последним данным, находящимся в распоряжении Тоскано, комета или то, что она скрывает, пройдет 10 сентября в 60 тысячах километрах от Земли, на расстоянии в пять раз меньшем, чем расстояние до Луны. Ученый задается вопросом: "Для чего русские строят пять тысяч ядерных убежищ?" "Они не хотят, чтобы эта или другая комета захватила их врасплох, — считает Тоскано. — Кто-нибудь из вас спрашивал себя, разве мы одни во Вселенной, с более чем ста миллиардами галактик и столькими звездами и планетами? И если завтра вам скажут, да, у вас есть братья по разуму на расстоянии в 11 световых лет, что, кого-нибудь прихватит сердечный приступ и он умрет, потому что есть более разумные существа и они могут на что-то повлиять? Или эта новость разрушит нашу религию? Нет, даже Ватикан признает наличие инопланетного разума".

Комета Еленина обсуждается не только с точки зрения наличия там кластеров, но и той, является ли она той самой Планетой Х, или Нибуру, которая принесет планетарную катастрофу Земле. По данным астрономических расчетов (а также исторических летописей), Нибиру возвращается к Солнцу каждые 3500 лет. Учитывая большой масштаб гравитационных и электромагнитных воздействий, зарегистрированных в ходе предыдущих парадов планет (когда комета приходила в соответствие с осями Земли и Солнца), спрашивается, является это тело действительно кометой? Американцы запланировали первое тестирование своей национальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на конец сентября. Случайность? Тоскано предполагает, что нет, и прямо называет виновника — комету Еленина, которая все ближе и ближе к Земле.