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Любовь Степушова

Пришельцы прячутся за кометой Еленина?

Непознанное » Уфология

Аргентинский астроном, специалист по внеземным формам жизни предположил, что комета Еленина, которая в перигее в сентябре подойдет к Земле, "подвезет" к ней инопланетную цивилизацию. Одни утверждают, что ученый с 40-летним стажем "купился" на первоапрельскую шутку, а другие, что комета действительно ведет себя странно и в ее шлейфе двигаются кластеры. Комета Еленина рассматривается многими и как некая Планета Х, которая вызовет на Земле природные катастрофы. Может быть, не случайно, США запланировали первое тестирование своей национальной системы тревожного оповещения на конец сентября 2011 года?

Пришельцы прячутся за кометой Еленина?

Комета C/2010 X1 (Elenin) была обнаружена Леонидом Елениным, сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша, 10 декабря 2010 года на снимках автоматизированной обсерватории ISON-NM (Нью-Мексико, США). Предполагаемый размер ядра кометы Еленина составляет три-четыре километра, а размер комы (газового шлейфа) около 900 тысяч километров. Однако, согласно наблюдениям астрономов, она имеет некоторые не свойственные этим небесным телам характеристики, поэтому вокруг нее не утихают дискуссии и выдвигаются смелые предположения.

Так, Серхио Тоскано, директор Астрономического исследовательского центра в провинции Амэа, в Аргентине, на конференции 29 апреля заявил, что комета "везет" с собой инопланетное тело.

"В шлейфе кометы можно наблюдать то, что ученые называют кластером, или объединением нескольких однородных элементов, этот объект — это либо псевдокомета или, может быть, инопланетный корабль", — процитировала ученого Misiones Online.

Ученый с 40-летним опытом, по мнению издания, сослался на опубликованные данные Национального космического агентства Китая, которое ведет наблюдения за кометой в сотрудничестве с новым директором программы НАСА по космической биологии Рози Редфилд.

После публикации "сенсации" в испаноязычной прессе под громкими названиями типа "Пришельцы прибудут на Землю в сентябре", на сайте НАСА появилось сообщение, что "новость про то, что сказали китайцы, была просто шуткой одного англоязычного издания в День дурака". Действительно такая публикация от 1 апреля была, но она касалась совсем другого события. Речь в той статье шла о сигналах с неких НЛО вблизи Сатурна, зарегистрированных радиотелескопом, которые якобы передают код ДНК. Это открытие сделал китайский ученый, который подтвердил, что "за 90 дней объекты, передающие сигналы, увеличились в размерах".

Тоскано в ответ НАСА подтвердил, что зачитал на конференции это сообщение, но оно никак не было связано с кометой Еленина, и обвинил журналистов в извращении его слов. "Я никоим образом не говорил об инопланетных кораблях, но об НЛО, а корабли придумали медийные средства", — сказал Тоскано. По мнению Тоскано, НАСА уже само убедилось, что комета Еленина ведет себя не как обычная комета. "Они поняли, что что-то не стыкуется, и первое, что сделали, — это удалили свою веб-страницу, где писали о феномене", — считает ученый, чтобы не объясняться по поводу Дня дурака. "А что, действительно, у них 1 апреля — День Дурака?" — спросил Тоскано (в Аргентине этот день отмечают 28 декабря), подтвердив косвенно, что принял за правду сообщение о таинственных НЛО возле Сатурна.

В чем же заключается необычность кометы? Наблюдения испанских астрономов обсерватории Nazaret (Канарские острова) показывают, что ее орбита постоянно меняет характеристики и всего за два дня в апреле диаметр тела увеличился более чем на 30 процентов и оценки его размера увеличились до 8-17 километров. Кроме того, на снимках действительно регистрируются два кластера в движении, и ученые делают вывод, что с этим связано непостоянство орбиты кометы.

Согласно последним данным, находящимся в распоряжении Тоскано, комета или то, что она скрывает, пройдет 10 сентября в 60 тысячах километрах от Земли, на расстоянии в пять раз меньшем, чем расстояние до Луны. Ученый задается вопросом: "Для чего русские строят пять тысяч ядерных убежищ?" "Они не хотят, чтобы эта или другая комета захватила их врасплох, — считает Тоскано. — Кто-нибудь из вас спрашивал себя, разве мы одни во Вселенной, с более чем ста миллиардами галактик и столькими звездами и планетами? И если завтра вам скажут, да, у вас есть братья по разуму на расстоянии в 11 световых лет, что, кого-нибудь прихватит сердечный приступ и он умрет, потому что есть более разумные существа и они могут на что-то повлиять? Или эта новость разрушит нашу религию? Нет, даже Ватикан признает наличие инопланетного разума".

Комета Еленина обсуждается не только с точки зрения наличия там кластеров, но и той, является ли она той самой Планетой Х, или Нибуру, которая принесет планетарную катастрофу Земле. По данным астрономических расчетов (а также исторических летописей), Нибиру возвращается к Солнцу каждые 3500 лет. Учитывая большой масштаб гравитационных и электромагнитных воздействий, зарегистрированных в ходе предыдущих парадов планет (когда комета приходила в соответствие с осями Земли и Солнца), спрашивается, является это тело действительно кометой? Американцы запланировали первое тестирование своей национальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на конец сентября. Случайность? Тоскано предполагает, что нет, и прямо называет виновника — комету Еленина, которая все ближе и ближе к Земле.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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