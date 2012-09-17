Где в мире живут дольше всех и почему?

В Японии установлен рекорд по числу долгожителей. Там в возрасте 100 и более лет живет более 80 тысяч человек, сообщает Минздрав. Так, в текущем году 41,8 тысячи японцев отметили или же отметят солидный юбилей — столетие. При этом людей старше 100 лет стало на 9,1 тысяч больше. Из 80 450 человек старше 100 лет 70 975 (88%) — это женщины.

Где в мире живут долго?

Самого старого человека Японии звали Дзироэмон Кимура, он прожил 116 лет и 54 дня. Кимура, согласно Книге рекордов Гиннесса, является самым старым мужчиной в Японии и в мире.

В Японии, как впрочем и в большинстве регионов мира, дольше всех живут представительницы прекрасного пола. Так, 87,3 процента всех японских долгожителей — это женщины, такая тенденция продолжается уже 32 года.

Самая старая женщина на Земле сейчас — это жительница Японии Канэ Танака, ей 117 лет. Большинство японских долгожителей проживают на островах:

Окинава.

Кюсю.

Каждый, кто достиг в стране возраста в 100 лет, получает от премьер-министра страны памятное письмо и подарок.

На Земле есть также страны, в отдельных регионах которых наблюдается повышенная концентрация людей, возраст которых превышает 100 лет.

Так, в Китае, в западной его части, а также на Тибете проживают народности, представители которых доживают до весьма преклонного возраста. Много долгожителей проживает в Шанхае: соотношение числа столетних долгожителей Шанхая к общему числу населения города составляет 13,5 к 100 тыс, что гораздо выше общепринятого мирового стандарта 75 к 1 млн.

Итальянский остров Сардиния также известен своими долгожителями — здесь, в селении с труднопроизносимым названием Пердасдефогу, в настоящее время проживает самая большая семья долгожителей в мире.

В Книгу рекордов Гиннесса занесено, что общий возраст девяти братьев и сестер Мелис превышает 819 лет. Главе семьи Консолате Мелис в августе 2012 года исполнилось 105 лет. У нее:

14 детей,

24 внука,

25 правнуков,

3 праправнука.

Самой старшей сестре Консолаты 99 лет, а самой младшей — 78. Всего, согласно статистике, на Сардинии проживает 370 человек возрастом более века, а в 2002 году на острове умер Антонио Тодде, которому было почти 113 лет!

На Земле есть также страны, в отдельных регионах которых наблюдается повышенная концентрация людей, возраст которых превышает 100 лет

Еще одно место, где много долгожителей, — греческий остров Икария в Эгейском море. В начале XXI века там было гораздо больше людей, возраст которых — 90 лет и более, чем в Европе. В то время всего на острове жило около восьми тысяч человек, из них людей, которые перешагнули 90-летний рубеж, было:

1,6 % — мужского пола,

1,1% — женского пола,

что идет несколько вразрез с общепринятой статистикой о преобладании среди долгожителей женщин.

Почему же в некоторых регионах мира люди могут жить столь долго?

Причины долгожительства

В каждом регионе мира с большим процентом долгожителей среди общего количества населения есть свои причины того, почему люди живут такую долгую жизнь. Некоторые из этих причин универсальны, то есть могут подходить для разных регионов планеты, другие же имеют свои местные особенности.

Страна с одним из самых высоких показателей продолжительности жизни — Япония, приблизительно 83,91 лет. Однако так было не всегда — до Второй мировой войны жители Страны восходящего солнца жили, в среднем, всего около 40 лет.

Ситуация начала меняться во второй половине XX века. Секретом долголетия японцев считается, прежде всего, их пищевой рацион. Он по большей части включает в себя:

Морепродукты.

Сою.

Морепродукты обогащают организм:

фтором,

йодом,

а соя, продукты из которой благоприятно сказываются на состоянии костей и предупреждают возникновение заболеваний сердца. Также зеленый чай - он активизирует обмен веществ в организме человека.

В Японии живут дольше всех

Такие национальные кулинарные предпочтения способствуют также тому, что в Японии всего около трех процентов населения страдают от избыточного веса.

В скандинавских странах продолжительность жизни, вопреки холодному климату и малой продолжительности лета, также высока — примерно 75-78 лет. Один из секретов скандинавских долгожителей — употребление в пищу рыбы с высоким содержанием жира.

Он защищает:

суставы,

сердце,

сосуды,

а также способствует замедлению развития болезни Альцгеймера. Кроме того, долгой жизни также способствуют занятия спортом на свежем воздухе — так, активно этим занимаются около 70 процентов жителей Финляндии.

В Италии средняя продолжительность жизни — приблизительно 77 лет, и это несмотря на то, что Италия — одна из самых курящих европейских стран. Секретами итальянского долголетия считаются крепкие связи между родственниками, употребление в пищу жгучего перца, а также мягкий морской климат.

Еще одна европейская страна с высокой продолжительностью жизни — Франция. Там этот показатель составляет почти 78 лет — самый высокий в Европе. Секрет здесь не столько в рационе французов, а едят они:

паштеты,

сыры,

сливки,

оливки,

мясо,

пьют вино.

Сколько в количестве съедаемого за раз — жители Франции едят, как правило, маленькими порциями и делают это медленно.

Самый высокий показатель продолжительности жизни за пределами Европы — на Кубе, он достигает 76 лет. Кубинцы долго живут вопреки традиционному курению крепких сигар и большому количеству потребляемого ими кофе. Секрет здесь, как считается, в прекрасной системе здравоохранения на Острове свободы, а также в природном оптимизме кубинцев.

А как с долголетием в России?

Что касается России, у нас в стране дольше всего живут на Кавказе:

в горных районах Карачаево-Черкесии,

Дагестана,

Чечни и других регионах.

По данным на 2003 год, в Абхазии на население, которое составляло около 215 тысяч человек, проживало 250 человек, возраст которых был 100 лет и более. Секрет кавказских долгожителей:

горный и морской воздух,

уникальная природа,

экология.

По данным Росстата за июнь 2011 года, первое место по продолжительности жизни среди регионов России занимает:

Ингушетия (78 лет),

Дагестан (74 года),

Москва (немногим менее 74 лет).

Меньше всего живут в Туве: продолжительность жизни мужчин в этом регионе 54 года.

Что касается количества российских долгожителей, то, согласно данным за 2007 год, в России проживало 350 тысяч людей, возраст которых превысил 90 и более лет, из них 6800 — те, кому более ста лет.

Владимир Шабалин, директор НИИ геронтологии, говорит, что население России не стареет быстрее, чем в других странах мира, но быстрее умирает, в основном, по социально-экономическим причинам. На первом месте среди причин смертности россиян — высокое давление.

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