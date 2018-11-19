Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Недвижимость Наследие Силовые структуры Эврика Непознанное Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня

Гороскоп

О крайних взглядах, напористости, сарказме и склонности к приступам настоящей ярости рожденных 20 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня. 395083.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай", — такова была любимая фраза выдающегося советского актера Алексея Баталова (фото), пришедшего сегодня в наш мир, чтобы остаться в памяти образом идеального мужчины Гоши из кинофильма "Москва слезам не верит" для миллионов советских женщин.

Формулу небес конкретных и деятельных Скорпионов, рожденных 20 ноября, разберем сегодня подробнее.

Скорпионы, рожденные 20 ноября, — настоящие борцы и поэтому постоянно оказываются втянутыми в различные конфликты. Их идеи и полные противоречий действия все время служат предметом обсуждения и тщательного изучения. Люди, чей день рождения — 20 ноября, могут демонстрировать едва ли не бунтарские наклонности, однако на самом деле они необычайно лояльны по отношению к привычной для них среде. Причиной возбуждаемого антагонизма обычно являются крайние взгляды этих людей и напористость в их отстаивании. Они редко умеют сдерживать свое красноречие. Им легче завязать драку, чем отступиться.

Великий советский актер Михаил Ульянов (фото) показал во всей красе Формулу небес своего дня во всех сыгранных им ролях в театре и в кино. Как писали о мастерстве Ульянова критики, "это был актер, которому подвластны любые краски — от высокой патетики до гротеска, от народной драмы до цирковой эксцентриады". И действительно, диапазон рожденного сегодня актера был невероятно широк и варьировался от "жестких руководителей, сильных и волевых людей" до "трусливых "стукачей" и исписавшихся драматургов".

Люди, знавшие Михаила Ульянова, в один голос утверждали, что актер был уникальным человеком. В личной жизни — однолюб и надежный семьянин, в работе — перфекционист и трудоголик, кредо которого: "Кто, если не я?".

Трудоголиком и перфекционистом остался в истории рожденный сегодня выдающийся немецкий физик и инженер Отто фон Герике. Помимо работы над своими научными открытиями, фон Герике в течение 30 лет занимал пост бургомистра города Магдебурга и активно вел административную деятельность.

Ученый Отто фон Герике изобрел вакуумную откачку и применил свое изобретение для изучения свойств вакуума и роли воздуха в процессе горения и для дыхания человека. В 1657 году ученый изобрел водяной барометр, с помощью которого предсказал надвигающуюся бурю за два часа до ее появления, таким образом войдя в историю как один из первых метеорологов. В 1663 году он изобрел один из первых электростатических генераторов, производящих электричество трением, — шар из серы, натираемый руками.

"Трудоспособность его была поразительна. На неустанной работе его нисколько не отражалась постоянная опасность, угрожавшая ему со стороны революционеров, которые однажды с бомбами под видом извозчиков поджидали его выхода. Судьба спасла его от злоумышленников", — так писали биографы о пришедшем сегодня в мир Скорпионе-трудоголике министре юстиции и председателе Государственного совета Российской империи Михаиле Акимове.

"Всю жизнь люблю новое, всю жизнь смотрю в будущее, мне всегда это интересно", — с таким девизом прожила свою яркую жизнь рожденная сегодня легендарная балерина Майя Плисецкая (фото), которая по признанию критиков стала одной из величайших балерин XX века. Непостижимая и восхитительная, она, как и подобает легенде, не поддавалась течению времени. Балет был смыслом ее жизни. А те, кто видел ее на сцене, отмечали невероятную пластичность и грациозность этой удивительной женщины. Плисецкая достигла невероятных высот мастерства и навсегда завоевала сердца миллионов поклонников.

В обычной жизни Скорпионы, рожденные 20 ноября, могут становиться донельзя саркастичными. Они умеют нащупывать слабые места у окружающих и любят высмеивать высокомерие и напыщенность. Порою кажется, что наибольшее удовлетворение они испытывают, когда им удается стащить с любимого конька своего собеседника.

Женщины, рожденные 20 ноября, при первом знакомстве кажутся чрезвычайно капризными, хотя виной тому отнюдь не глубинные свойства их натуры, а лишь чисто внешние раздражители. Кстати, даже в момент эмоционального всплеска люди, чей день рождения — 20 ноября, прекрасно контролируют ситуацию.

И все же мужчины и женщины, рожденные в этот день, легко возбудимы и в сильном расстройстве способны на припадки неудержимой ярости. В связи с этим особую важность приобретает психологический тренинг, позволяющий выработать умение сдерживать свои эмоции и порывы, находить и устранять причины необузданного гнева.

Ярчайшим примером всего вышесказанного может стать жизнь и творчество рожденной сегодня российской поэтессы, одной из видных представительниц Серебряного века, идеолога русского символизма Зинаиды Гиппиус (фото). Поэтессу часто называли "Достоевским в стихах и в юбке", так как все ее творчество необыкновенно мрачное и абсолютно страдальческое (в самых худших традициях знака Скорпиона). Все герои ее стихов и рассказов кажутся непривычными, одинокими, болезненными, подчеркнуто непонятыми. Типичны для героев поэтессы такие реплики: "Я бы не хотела доживать совсем"; "А болезнь — это хорошо… Надо ведь умирать от чего-нибудь". Или совсем уже чистая "достоевщина": "Мы для новой красоты, нарушаем все законы, преступаем все черты". Так что Федор Достоевский и Зинаида Гиппиус, хоть и появились на свет с разницей в девять дней, но скорпионья энергия связала их воедино в литературном танце страданий и низменных страстей.

Так уж разместились на небе звезды, что некоторые Скорпионы, рожденные 20 ноября, часто отличаются повышенным интересом к антиобщественному поведению, противозаконным действиям и различным видам маргинального бизнеса. В отдельных случаях некоторые из них могут поддаться соблазну самим поучаствовать в темных махинациях, однако чаще всего они осмотрительно ограничиваются чисто исследовательским интересом. Это, вероятно, объясняется тем, что они считают себя законопослушными гражданами (в самом строгом смысле!) и неукоснительно придерживаются общепринятых моральных устоев.

В характере рожденных 20 ноября всегда присутствует некоторая детскость, помогающая им долго оставаться молодыми духовно и физически, бросая вызов времени. Как правило, они прекрасные родители, ведущие активную семейную жизнь. Рожденные 20 ноября нередко служат хорошим примером для молодого поколения (которое рассматривает их как своего рода крестоносцев), поскольку серьезное отношение к жизни, свойственное этим людям, не может не вызывать восхищения.

Восхищение вызывали у миллионов зрителей литературные творения рожденной сегодня российской писательницы Виктории Токаревой (фото), в частности, ее сценарии к фильмам "Джентльмены удачи" и "Мимино".

Достоверными историческими романами "Южный крест", "Фердинанд Врангель" и "Джон Франклин" вошел в историю рожденный сегодня российский писатель, работавший в жанре исторической прозы, Юрий Давыдов.

С замечательной формулировкой "как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все ее произведения", получала в 1909 году свою Нобелевскую премию по литературе шведская писательница Сельма Лагерлёф, ставшая первой женщиной в истории, получившей эту премию в данной номинации.

А закончить мне хотелось бы замечательной цитатой героини дня Майи Плисецкой, в которой как нельзя лучше отражается вся сила и мощь характера рожденных сегодня представителей знака Скорпиона: "Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте. До последнего мига боритесь… Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба".

На фото: Майя Плисецкая

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы 20 ноября Скорпион гороскоп астролог астрология знак Зодиака астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Плодовые
Готовим вишню к морозам
Ближний Восток
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Новости полиции и криминала
Служба безопасности аэропорта Шереметьево дала сбой - эксперт
Новости Все >
Неугодных четвертовать: предложение замгубернатора прокомментировал народный мэр Севастополя
Прогулки с собаками могут быть опасны для здоровья
"Просадка" опор Крымского моста оказалась мифом﻿
У лжецов холодный нос и горячий лоб
В Госдуме назвали несправедливым осуждение ввода советских войск в Афганистан
Германский министр попросил США не выходить из "ракетного" договора с Россией
Правительство исключит завышение налога на недвижимость﻿
Посольство России призвало Британию не вмешиваться в дела Украины
Рыба и алкоголь – любимые продукты для 102-летних близняшек
Веб-камеру научили измерять пульс и частоту дыхания
Сейчас читают
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Почему не работает послехакасская методичка
Региональные
Почему не работает послехакасская методичка
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Читательский топ
Самолет-разведчик США у Сирии побывал на прицеле кораблей и С-400
День ангела каждого из живущих
Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста
Эксперты предупредили россиян о грядущей бедности
Как европейцы относятся к украинцам — примеры
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?

Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".

Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Новости Украины
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Политика. Новости и аналитика
C 2019 года за беременность будут платить 300 тыс. рублей
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Прибалтика
Финская партия заявила о территориальных претензиях к России

Партия молодёжи Финляндии заявил, что Финляндии следует официально потребовать у России вернуть территории, переданные Советскому союзу по итогам Второй мировой войны.

Финская партия заявила о территориальных претензиях к России
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Парламент
Безработица в России вышла на рекордные 15 процентов
Политика. Новости и аналитика
Единоросс хочет заставить безработных платить за ОМС и пенсию

В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.

Единоросс хочет заставить безработных платить за ОМС и пенсию
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Кошелек
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Новости Брянска сегодня
В Совфеде упрекнули недовольных бедностью россиян "ужасом войны"
Любовь Степушова Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет Любовь Степушова Редакция рубрики "Наука" Космонавт Елена Кондакова: Вранье убило интерес народа к космосу Редакция рубрики "Наука" Павел Морозов Пять полезных советов новоселам Павел Морозов
Комментарии
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Посольство России призвало Британию не вмешиваться в дела Украины
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Эксперты предупредили россиян о грядущей бедности
Зачем Росгвардии "Газели" с лазерными и звуковыми пушками
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
История и современность Все >
Окику: кукла с человеческими волосами
Окику: кукла с человеческими волосами
Кем была Фанни Каплан - убежденной террористкой или жертвой обстоятельств?
Кем была Фанни Каплан - убежденной террористкой или жертвой обстоятельств?
Служба безопасности аэропорта Шереметьево дала сбой - эксперт
Служба безопасности аэропорта Шереметьево дала сбой - эксперт
Зачем Росгвардии "Газели" с лазерными и звуковыми пушками
Зачем Росгвардии "Газели" с лазерными и звуковыми пушками
Когда и как Сирия стала предметом интереса США
Когда и как Сирия стала предметом интереса США
Самолет-разведчик США у Сирии побывал на прицеле кораблей и С-400
Самолет-разведчик США у Сирии побывал на прицеле кораблей и С-400
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
На Украине рассказали о "мощных лоббистских усилиях" перед выборами главы Интерпола
На Украине рассказали о "мощных лоббистских усилиях" перед выборами главы Интерпола
В Белоруссии заявили об опасности большого военного конфликта
В Белоруссии заявили об опасности большого военного конфликта
Корабли ВМФ устроили торпедную дуэль на Балтике
Корабли ВМФ устроили торпедную дуэль на Балтике
Почему умерла обратившаяся к Путину дочка бедной медсестры
Почему умерла обратившаяся к Путину дочка бедной медсестры
Женское Все >
Буддлея Давида
Буддлея Давида
Аубреция или обриета. Настоящие цветущие ковры
Аубреция или обриета. Настоящие цветущие ковры
Проблемы при выращивания бальзамина
Проблемы при выращивания бальзамина
Сорта баклажана с мякотью без горечи
Сорта баклажана с мякотью без горечи
Лилия - цветок королевской власти
Лилия - цветок королевской власти
Здоровье - веская причина, чтобы бросить курить
Здоровье - веская причина, чтобы бросить курить
Как улучшить свою память
Как улучшить свою память
Избавляемся от вредных ошибок пошагово
Избавляемся от вредных ошибок пошагово
Полёт нормальный: бьюти-лайфхаки для перелетов
Полёт нормальный: бьюти-лайфхаки для перелетов
Самые яркие женские образы в комиксах
Самые яркие женские образы в комиксах
430 тыс детей с пороком сердца получат помощь
430 тыс детей с пороком сердца получат помощь
Сеть магазинов подружка будет участвовать в акции "Черная пятница"
Сеть магазинов подружка будет участвовать в акции "Черная пятница"
Как без стресса избавиться от веса
Как без стресса избавиться от веса
Запах тела может стать признаком болезни
Запах тела может стать признаком болезни
Мужское Все >
Рыба-боец
Рыба-боец
Солим сельдь дома
Солим сельдь дома
Саморезы - неотъемлемая часть любого ремонта
Саморезы - неотъемлемая часть любого ремонта
Что превращает вашу квартиру в химлабораторию?
Что превращает вашу квартиру в химлабораторию?
Как почистить виниловые полы
Как почистить виниловые полы
Семь способов организации освещения в квартире
Семь способов организации освещения в квартире
Семь ошибок при поклейке обоев
Семь ошибок при поклейке обоев
Спорт и эндокринная система
Спорт и эндокринная система
13 простых шагов для перехода на правильное питание
13 простых шагов для перехода на правильное питание
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Возможно ли телевидение без соблазнов?
Возможно ли телевидение без соблазнов?
День ангела каждого из живущих
День ангела каждого из живущих
Попугай вылетел в окно: что делать?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Содержание енота в домашних условиях
Содержание енота в домашних условиях
Как понять, что "говорит" собака
Как понять, что "говорит" собака
Реальные примеры возобновляемой энергии аэропорта
Реальные примеры возобновляемой энергии аэропорта
Почему пчелы вымирают?
Почему пчелы вымирают?
Художник из Кореи сшил из ткани свою квартиру
Художник из Кореи сшил из ткани свою квартиру
Гламурные сумки снова в моде
Гламурные сумки снова в моде
Катя Гордон против домашнего насилия
Катя Гордон против домашнего насилия
Мы ценим процесс покупки, а не саму вещь
Мы ценим процесс покупки, а не саму вещь
Диабетические язвы будут лечить «умные» стельки
Диабетические язвы будут лечить «умные» стельки
Культовый Свитер из «Дьявол носит Прада» должен был быть юбкой
Культовый Свитер из «Дьявол носит Прада» должен был быть юбкой
Новости Украины
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги

Украина отмечает 5-ти летие начала Майдана. Разочарование в народе огромное. Совсем ни к чему было рвать отношения с Россией, считает политолог Олег Соскин.

Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Южная Америка
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Новости Украины
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Новости Европы
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Бывший СССР
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ