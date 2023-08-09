Герберт Уэллс предсказал современные события

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Всегда лучшими провидцами будущего оказывались писатели-фантасты прошлого. Это подтверждают реалии нового времени. Проверено историей.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

То, о чём писали

Жюль Верн,

Александр Беляев

или Алексей Толстой,

позже воплощалось в жизнь. Это вам не нынешние банальности экспертов-экономистов, которые в стране разрушенной экономики, с умным видом заявляют, что доллар будет расти. Ясен перец, родная валюта не может укрепляться, когда в стране нет промышленности, пахотные земли заросли бурьяном, а леса уже десятки лет горят.

Таким фантазёром, а скорее, провидцем будущего, был и английский писатель Герберт Уэллс. Его встречи с основателем Советского государства Лениным, которого он сам назвал "кремлёвским мечтателем", но предсказал СССР большое будущее, его фантастическая повесть "Война миров", в которой он просто описал будущие мировые войны на Земле, где мы уничтожаем друг друга супероружием, говорят о многом. Правда землян он стыдливо прикрыл нашествием марсиан. Это интереснее. Нас уже давно приучили к насилию, а вот инопланетяне — это щекочет нервы.

Нострадамусы и ванги — всего лишь дилетанты-любители

После написания романа "Первый человек на Земле" Герберт Уэллс поместил ряд статей в Fortnigtly и North American Review, где он выступил в роли предсказателя нашего будущего. Это было более ста лет назад, но его описание наших реалий потрясает своей правдивостью.

Он не особенно смотрит с оптимизмом на будущее человечества. Верховная власть — это всего лишь власть денег, ненасытная, которая будет сжирать миллионы человеческих жизней, чтобы жировали тысячи. Власть будет принадлежать лицам, которые потеряли и веру в Бога, и нравственность. Она впитает в себя пороки как древнего мира, так и нового. А распущенность новой "элиты" дойдёт до огромных размеров.

Пример деградировавшей и коррумпированной власти, понятно, будет образцом и для низов: народа, обывателя, граждан, — называйте как хотите. Дурной пример, как известно, заразителен, и как результат разврат и распущенность затронет все слои населения.

Любопытно, что Уэллс предвидел широкую пропаганду в Европе и США половых извращенцев, подчеркивая, что та же Великобритания превратится в Содом и Гоморру. Правда писатель делает ставку на интеллигенцию. А вернее, на людей науки, имеющих техническое или медицинское образование. Надо ли говорить, что в его время миллионы людей умирали, не зная пенициллина. И так же люди были более сплочены, общаясь вживую, а не отдаляясь друг от друга, как сегодня, благодаря соцсетям.

Именно технической интеллигенции Уэллс пророчит великое будущее. Только они своей воздержанностью и умеренностью, полагал он, могут стать противовесом тем, кто сегодня ведёт мир к новым войнам и обнищанию населения.

Продолжая тему предсказаний Уэллсом сексуальной деградации человечества, стоит напомнить о его высказывании:

"Христианский или законный брак, который существует в наше время, постепенно будет исчезать с лица Земли. Моногамии, то есть браку с одной женщиной, будет угрожать опасность".

Человек будущего, пространство для которого всё менее и менее имеет значение (а сегодня это перелёты на реактивных самолётах, переезды на суперскоростных поездах, наконец, интернет), будет быстро и близко знакомиться с чужими нравами. А чужие нравы и обычаи не всегда несут нам благо. Это потеря нами

и традиций,

и веры,

и национальной самоидентичности.

Будущее человечества за "гомиками" и гамбургерами

По словам Уэллса, исламское многожёнство, пересаженное на европейскую почву, может привиться. Ведь бездетных браков становится всё больше и больше. Он также считал, что основа моногамного брака, дети, могут перестать быть связующим звеном семьи. Ведь всё чаще и чаще они будут воспитываться не в семье, а в государственных воспитательных и образовательных учреждениях. А это не только некачественное кормление вне семьи, но и нередко чуждые нашим традициям установки бюрократической системы. Семья перестанет быть единой.

Можете соглашаться с Уэллсом или нет (у кого какой достаток), но он предсказывал исчезновение такого класса, как прислуга. Он отмечал, что древние рабы перешли в ранг прислуги. Но через десятилетия и она исчезнет. В своих критических эссе о будущем он полагал, что прислуга необходима из-за несовершенства наших жилищ. Но с появлением специальных электрических аппаратов, которые станут достоянием любого человека, а дом станет более комфортным и тёплым, нужда в прислуге отпадёт.

Готовить будут автоматы или специальные централизованные забегаловки. А это грозит и поварскому искусству. Еда станет для всех одинаковой, простой и примитивной. Массовой. Кухня будет похожа на химическую лабораторию, а новые повара будут только нажимать на кнопки, смотреть на термометры и поворачивать рычаги.

"И блюда будут выходить все одинаковые, как иголки", — говорил Уэллс, предвосхищая появление общепита и гамбургеров.

Правда он всё же надеялся, что оригинальные печи останутся кое-где и будут всё же роскошью. Возле них последние гастрономы будущего будут стараться поддерживать "священный огонь поварского искусства".

Незадолго до своей смерти Герберт Уэллс в новом предисловии к своему фантастическому роману (не раз переиздававшемуся) "Война миров" написал:

"Хотел бы, чтобы после моей смерти эпитафией на могиле должна быть фраза: "Я вас предупреждал. Проклятые вы дураки".