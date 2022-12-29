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Ирина Шлионская

В Год Кролика удачу принесут янтарь и вазы

Гороскопы

Наступающий 2023 год, как известно, пройдёт под знаком Кролика, а по другим версиям — Кота. Оба эти зверя, на самом деле, довольно похожи: мягкие, тёплые, пушистые, любят комфорт и склонны падать на все четыре лапы. И, конечно, есть у них свои талисманы удачи, которые помогут тем, кто в них верит.

В Год Кролика удачу принесут янтарь и вазы

Изделия из "чёрной воды"

Поскольку Кролик к нам приходит Чёрный и Водяной, то лучшими талисманами станут украшения из прозрачных материалов голубых и зелёных оттенков, дымчатого стекла или чёрных кристаллов.

К "кроличьим камням" относятся в первую очередь те, что связаны с морской стихией — жемчуг, янтарь, кораллы, перламутр. Подойдёт и малахит из-за своего зеленоватого цвета.

Можно носить в течение всего года серьги и кулоны из этих камней и материалов. Желательно, чтобы они были не куплены, а подарены вам — это делает талисман сильнее.

Можно использовать и талисманы в виде ваз из дымчатого, цветного или бесцветного стекла, или с росписью в виде морского или речного пейзажа.

Сувениры в виде "хозяев года"

Фигурки из пластика и других дешёвых материалов вряд ли принесут в вашу жизнь что-то особенное. Если вы хотите использовать в качестве талисмана именно фигурку, выбирайте изделия из полудрагоценных камней или достаточно дорогого стекла. В течение года периодически "общайтесь" с ними — доставайте, держите в руках, смотрите на них… При этом можете загадывать желания.

Но лучше всего приобрести манэки-нэко — традиционный японский талисман удачи. Это фигурка кота, обычно ярко раскрашенного, с поднятыми вверх лапами.

Такие талисманы изготавливают из самых разных материалов — керамики, фарфора и даже папье-маше. Но следует обязательно обратить внимание на цвет.

  • Белый — символ добра и чистоты.
  • Чёрный защищает от зла и негатива.
  • Красный — оберегает семью.
  • Розовый — способствует любви.
  • Жёлтый — привлекает здоровье и долголетие.
  • Золотой — притягивает финансовое благополучие.
  • Рыжий — цвет удачи в самом широком смысле.
  • Зелёный — помогает в учёбе.
  • Синий — дарует житейскую мудрость.

Обратите внимание также на положение лап фигурки.

  • Если у кота поднята правая лапка, он будет привлекать финансы и удачу.
  • Поднятая левая лапка способствует расширению круга общения. Такой талисман принесёт пользу предпринимателям, которые находятся в поисках клиентов.
  • Если обе лапы подняты вверх, получите всё и сразу.

При покупке выбирайте котика, "умеющего" двигать лапками — эффект будет заметнее.

Дома, по возможности, поставьте манэки-нэко на красный коврик или в горшочек, наполненный монетами (сгодится любая мелочь). Если вы планируете поместить талисман на свой рабочий стол, расположите его так, чтобы он находился мордочкой к вам.

Талисман подойдёт и тем, кто мечтает наладить личную жизнь. Для этого приобретите сразу двух манэки-нэко с поднятыми лапками и поставьте рядом друг с другом.

Фигурные свечи

Имеются в виду свечи в виде покровителей года — кроликов и котов. Чтобы активизировать такой талисман, слегка подпалите фитиль свечи. Затушите пламя через несколько секунд, пока воск ещё не успел расплавиться.

Удачи в Новом году!

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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