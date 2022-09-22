Астрологи: Овен, Рыбы, Дева и ещё три знака зодиака — самые одинокие

Одиночество не обязательно бывает со знаком минус. Самодостаточные люди без колебаний просят столик на одного или отправляются в отпуск без компаньона. Но для большинства одиночество — это не личный выбор, а скорее нежелательный результат. Астрологи рассказали, в чём различие.

Шесть самых одиноких знаков зодиака

Овен

Овны — независимые, их авантюрный дух заставляет видеть в других соперников. По этой причине они не могут легко доверять другим, а остальные не могут легко доверять им, говорит астролог Эмили Ньюман. Если Овна предали, он не решится снова довериться этому человеку.

Овен будет искать "уязвимых" людей, которые с большей вероятностью оправдают свое сомнительное поведение, объясняет астролог Виктория Томас. По этим причинам этому знаку может быть трудно найти друзей, которые принимали бы их такими, какие они есть.

Рыбы

Знаменитый астролог Кайл Томас называет этот водный знак "самым чувствительным из всех, потому что им правят Нептун — планета духовности и Юпитер — планета надежды. Но во многих случаях эта чувствительность может привести к изоляции. "Они часто оторваны от реальности и витают в облаках, потому что предпочитают фантазии холодным, неопровержимым фактам, — говорит Кайл. — Это может привести к тому, что они станут одинокими душами, всегда ищущими "того самого" или останавливающимися на своих иллюзиях".

Но Рыбы не оставляют надежд найти родственную душу, для этого им просто нужно полностью доверять другому человеку. "Они любят всем сердцем, поэтому предпочли бы остаться в одиночестве, чтобы не переживать предательства", — говорит Ньюман.

Дева

Девы считаются перфекционистами, поэтому они с легкостью исключают людей, которые, по мнению Дев, не идеальны, отмечает Кайл. С другой стороны, их характер тоже может оттолкнуть людей. "Никто не хочет быть рядом с теми, кто постоянно придирается к другим", — говорит Ньюман.

В менее экстремальных случаях личность Девы типа А может просто помешать формированию прочных связей. Они настолько увязнут в деталях планирования встречи, что даже не смогут получить от неё удовольствие.

Рак

Раки — чрезвычайно эмоциональные знаки. Это часто приводит к тоске по людям и местам. "Ими правит Луна, которая является светилом ностальгии", — отмечает Кайл. Это может привести к тому, что они будут скорее "одержимы прошлым, чем жить в настоящем".

Кроме того, Рак считается самым капризным знаком зодиака. Его изменчивые чувства могут быть трудны для понимания посторонними и могут оттолкнуть людей. Поэтому Раки находят утешение в своей семье.

Козерог

Козероги направляют большую часть своей энергии на продвижение по службе, у них почти нет времени для общения и построения отношений. Эти трудоголики "ставят успех, богатство и карьеру выше личной жизни", говорит Кайл. "Это то, о чём они могут в конечном итоге пожалеть в будущем, поскольку они не найдут любовь в объятиях карьеры".

Этому знаку также требуется много времени, чтобы привыкнуть к людям, "что мешает им общаться с другими", отмечает Ньюман. Но Козероги совсем не возражают против своего одиночества.

"Они предпочитают побыть в одиночестве и расслабиться, а не взаимодействовать с другими", — добавляет Ньюман. Если вы пригласите Козерога на вечеринку, есть большая вероятность, что он найдет причину отказаться в последнюю минуту.

Скорпион

Скорпионы имеют репутацию загадочных и скрытных людей. Из-за того, что они такие, они предполагают, что другие тоже такие, что заставляет их быть очень подозрительными и недоверчивыми. "Они не торопятся знакомиться с кем-то и могут предпочесть собственную компанию, пока не будут уверены в отношениях с другим человеком", — говорит Ньюман.

И если они почувствуют, что их обидели (что легко случается), они немедленно воздвигнут стену. "Как фиксированный знак, они упрямы, сопротивляются изменениям".

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