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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: Лев, Рак, Овен и ещё три знака зодиака — самые доверчивые

Гороскоп

Доверчивость — неплохое качество, если только вы не слепо верите всему, что вам говорят. Способность видеть лучшее в других отличает таких людей, но есть и обратная сторона медали — доверчивые люди не могут понять, когда кто-то лжет. Может показаться странным, что в век информации люди могут быть такими, но астрологи считают, что дело в звёздах.

Астрологи: Лев, Рак, Овен и ещё три знака зодиака — самые доверчивые

Шесть самых доверчивых знаков зодиака

  • Лев

Вы можете удивиться, увидев в списке этот очаровательный и экстравертный знак, но именно эта самоуверенная натура доставляет Льву неприятности. Львы настолько уверены в себе, "что они действительно не верят, что кто-то посмеет ими воспользоваться", объясняет астролог Шарлотта Кирстен. Несколько продуманных комплиментов, и Лев покупается, в результате чего он может стать жертвой мошенников.

  • Весы

Этот знак "одержим гармонией, балансом и порядком и сделает все, что угодно, чтобы сохранить мир, в том числе пожертвует своими инстинктами", объясняет Кирстен. Как самый пассивно-агрессивный знак зодиака, они будут чувствовать себя некомфортно при любом стрессе. Добавьте к этому их стремление к справедливости, Весы — просто находка для мошенников.

  • Рак

Как чувствительный знак, Рак просто не может не прощать других.

"Рак обладает детской чистотой и наивностью, эти качества они ожидают увидеть и у других, — говорит Кирстен. — Дело не в том, что Рака легко одурачить, скорее он склонен видеть в людях лучшее и верит, что у всех добрые намерения".

  • Стрелец

Стрелец — еще один знак, который может не ассоциироваться с доверчивостью. Как оказалось, Стрельцы склонны быть немного наивными, когда дело доходит до гостеприимства. Управляемые Юпитером, планетой изобилия и возможностей, Стрельцы не могут не видеть потенциал в каждом человеке, которого встречают. Например, если гид говорит им, что за дополнительную плату можно посетить специальные места, то они моментально раскошелятся.

По словам астролога Лизы Барретты, в основе их чрезмерной доверчивости лежат твердые убеждения. "Они должны быть очень проницательными и отличать факты от вымысла", — предостерегает она.

  • Овен

Нет никого более импульсивного, чем Овны, а это значит, что они часто сначала делают, потом только думают.

"Если кто-то скажет им, что они могут заработать большие деньги, то Овны тут же согласятся, поверив в чью-то надуманную историю успеха", — объясняет Барретта.

Доверчивым Овен бывает не только в бизнесе. "Овен невероятно доверчив в вопросах любви, — говорит Кирстен. — Управляемый огненным Марсом, этот прямолинейный знак не боится идти до конца за своим идеалом". Вместо того, чтобы прислушиваться к предупреждениям близких, Овны будут слышать только то, что хотят услышать.

  • Рыбы

Рыбы считаются самым спокойным и беззаботным знаком зодиака. Они большие мечтатели, творческие личности, доверяющие интуиции.

"Можно подумать, что дальновидная Рыба сможет обнаружить обман, но это не всегда так, — говорит Кирстен. — Управляемые мечтательным Нептуном, они идеалисты по натуре и предпочитают видеть в людях лучшее, даже когда есть тревожные звоночки".

Барретта называет это "нептунианским туманом". Она говорит, что девиз Рыб — "Я верю".

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