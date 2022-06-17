Прогноз на 17 июня: У Овнов будут проблемы со здоровьем, а Весы продемонстрируют деловую хватку

Сегодняшний день, по мнению Ганеши, бога мудрости и благополучия в индуизме, — для многих знаков зодиака будет беспокойным, кому-то стоит поубавить аппетиты, чтобы спасти себя от банкротства, а кому-то нужно вспомнить, что жизнь состоит не только из работы. Каким же будет астрологический прогноз на сегодня — расскажут подробнее астрологи.

Астрологический прогноз на 17 июня

Овен

В последнее время вы очень заняты работой и общественной жизнью. Пришло время дать себе передышку, чтобы заняться чем-то ради себя любимого. Ваше здоровье может быть причиной беспокойства. Ганеша советует вам отложить дела и передохнуть, чтобы снять стресс.

Телец

В этот день вы, вероятно, совершите непозволительные траты. Вы будете более безрассудными, экстравагантными, чем можете себе позволить. Ваши расходы обязательно превысят ваши доходы. Будьте экономнее. Не покупая ничего ненужного или слишком дорогого, вы сможете предотвратить сильные финансовые потери. А еще лучше — вовсе отказаться от походов в торговые центры и на рынки.

Близнецы

Событие из прошлого станет для вас поводом для беспокойства сегодня. Вы также будете обеспокоены ухудшением здоровья старших членов вашей семьи. Вы столкнетесь с расходами на лекарства и врачей. По словам Ганеши, во второй половине дня все станет налаживаться.

Рак

Скорее всего, ваша любознательная натура станет причиной проблем. Другие будут сердиться на вас за то, что вы храните в секрете важную информацию. Ганеша советует вам укрепить связи с друзьями.

Лев

Вы будете перманентно пребывать в стрессе, пытаясь не отставать от своего напряженного графика. Вам нужно будет поддерживать свое психическое и физическое здоровье. Важные встречи завершатся успешно, но к концу дня они могут вас утомить. Найдите способы расслабиться.

Дева

Не откладывайте на потом дела, касающиеся вашего здоровья, советует Ганеша. Сегодня вы рветесь взять на себя некоторые прошлые раны. Тем не менее мир и покой являются доминирующими сегодня.

Весы

Ганеша говорит, что сегодня ваша уникальность будет в центре внимания. Сегодня вы продемонстрируете деловую хватку, выполняя на работе сложные задачи. Также вы проявите интерес к таким изящным искусствам, как музыка и танец. Ганеша желает вам успехов во всех начинаниях.

Скорпион

Вы сегодня будете сконцентрированы на своей внешности. Как вы выглядите, как одеваетесь и как ходите — все это станет для вас предметом беспокойства. Еще одно увлечение сегодняшнего дня — непомерные траты на покупки.

Стрелец

Как все темно и мрачно — такие у вас ощущения сегодня. Однако волнения и беспокойства улетучатся сегодня во второй половине дня. Хорошая новость из-за границы или телефонный звонок от друга, скорее всего, поднимет вам настроение.

Козерог

Вы принимали свои личные отношения как должное, но некоторые изъяны в них привлекли ваше внимание. Теперь вы сосредоточитесь на них и попытаетесь добраться до сути дела. Когда дело доходит до разрешения недоразумений, то главным становится общение, поговорите по душам со второй половинкой, вдруг удастся все разрешить.

Водолей

Вы хорошо владеете словом, а благодаря искусству красноречия вам удается выйти из любой ситуации. Сегодня, благодаря вашим коммуникативным навыкам, вы сможете заключать важные сделки и заставите людей следовать за вашими идеями. Однако нужно уважать и чужое мнение.

Рыбы

Сегодня вы будете думать сердцем, а не головой. Это нормально для вашего знака зодиака. Попытайтесь понять свои эмоции сегодня. Ганеша говорит, что сегодня вы сможете найти способ контролировать и сердце, и разум.