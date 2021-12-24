Алёна Полынь: 2022 год будет мягче, чем 2021-й

Стоит ли извиняться перед сожжёнными 300 лет назад ведьмами и ставить им памятники, в чём польза QR-кодов, а также о том, каким будет 2022 год и как правильно загадать желания, чтобы они сбылись, рассказала Pravda.Ru основательница Империи сильнейших ведьм Алёна Полынь.

Лучше поздно, чем никогда

— Алёна, в Шотландии спустя 300 лет решили извиниться перед сожжёнными ведьмами. Что вы об этом думаете?

— Реабилитация ведьм сегодня неактуальна, потому что мы не вернём жизнь людям, которые не просто были убиенными, но их измучили предварительно. Это не только женщины. В инквизициях на Руси пострадали, помимо женщин, учёные, врачи. То есть был геноцид:

красивых женщин,

лучших умов,

богатых людей, потому что имущество отходило религии.

Это было и на Руси, и в других странах. Господствующая религия уничтожала всех неугодных, считая их еретиками.

Сегодня нужно не ведьм реабилитировать, а говорить о том, что государства сделали огромную ошибку, реабилитировав организации, которые занимались геноцидом. А памятник ведьмам — это необходимость.

До сих пор люди не понимают понятия "ведьма" как "ведущая мать". Остался негативный окрас у этого слова, это тоже мракобесие. Ведьма — это ведущая мать, знающий человек. Это не негативный персонаж, каким его сделали религии. Зло перепутали с добром.

— Возможно ли признание ведьмы как профессии в России?

— Это произойдёт рано или поздно. У нас идёт 12-летний цикл перемен, он начался с года Крысы по китайскому календарю, начался тяжело, с пандемией. Он изменит всё:

образование,

экономику

и политику.

Мир идёт вперёд

— Вы предсказали приход COVID в Россию, потерю рабочих мест. Может ли COVID уйти в 2022 году?

— COVID с нами будет жить всегда, к сожалению. Эта одна из разновидностей вируса, и мы должны научиться с ним жить правильно, чтобы не было большой смертности. Я хочу сказать в поддержку QR-кодов. Я лежала в больнице в Коммунарке, там были потрясающие врачи, и я горжусь российскими врачами в этой больнице. У меня, как и у других больных, над кушеткой висел QR-код. Я была, слава силам, не в тяжёлом состоянии. Но были люди очень тяжёлые, которые не могли говорить.

Врач подходил, наводил телефон на QR-код, считывал информацию об этом больном и знал, что ему делать.

Не надо было больному всё рассказывать и листать талмуды с карточками. Раз в день был обход человека, который контролировал, как за нами следят. Он тоже наводил телефон на QR-код и вносил поправки, если что-то не нравилось: одеяло не так лежит на больном, плохо проветрено. И уже медбрат видел информацию, приходил и что-то делал. Есть в этом удобство. Люди не понимают, что мир идёт вперёд, что многое развивается.

— Как вы видите развитие России?

— Очень много мы топчемся на одном месте, и отчасти в этом виноваты люди, потому что мы создаём социальную систему, в которой живём. Это энергетически так всегда.

Для нас важно изменить подход к образованию, медицине. У нас совершенно не работает профилактическая медицина.

В России даже после COVID выписывают таблетки для разжижения крови, и всё. А то, что человеку надо сдать анализы на показатели печёночные, анализы крови, коагулограмму, D-димер, никто не говорит. Откуда простому человеку, не сведущему в медицине, об этом знать? Дети должны изучать медицину: как помочь себе. Сегодня есть хорошая тенденция: очень много появилось творческих людей, развивается образное мышление. Они выставляют свои работы в соцсетях:

куклы,

картины.

Но есть и слабые звенья. Когда пандемия началась, всех переводили на дистанционное образование, большинство мам кричали: "Детей лишают образования, какой ужас!" Моё личное мнение, что образование на расстоянии намного качественнее образования в современных обычных школах. Лексикон детей крайне скуден. Они идут из школы как дикие обезьянки, а не дети. Но родители стремятся их туда засунуть. То есть люди не готовы к новому. Я за то, чтобы образование было виртуальное и качественное и у ребёнка был выбор: если ему интересна алгебра, геометрия, чтобы он взял дополнительную литературу, провёл дополнительную сессию с учителем по интернету.

2022-й будет мягче

— Алёна, каким будет 2022 год и как его лучше встретить?

— 2022 год будет мягче, чем 2021-й. Когда в году одни "двойки", это говорит о том, что нумерология более мягкая. С единицей мы всё время в движении, много жёстких событий.

Сам год Тигра придёт 1 февраля по восточному календарю, поэтому январь мы живём с Быком. Но нумерология года уже сменится. Год спокойный, а опасный он будет только для тех, кто родился в год Тигра. Потому что раз в 12 лет хозяин года спрашивает со своих подопечных: "Что вы делали 12 лет?"

А для остальных мой главный совет: не сопротивляться нововведениям. Тигр — это хищник, он не приемлет жертв, людей с позицией "я хочу, как было". А у тех, кто захотят нововведений и роста, много возможностей будет в этом году. Все города будут в динамичном развитии.

Будет преобладать начало женщины-матери. Те, кто не мог в предыдущие годы родить, в этом году смогут. Кто был одинок, в этом году встретит спутника.

Какие минусы? Будут конфликты при разделе территории, конфликты ближе к военным.

Тигр — хищник, свою территорию отстаивает, с 1 февраля начнётся раздел территории. Главное — оказаться в нужном месте в нужный час.

Что касается встречи Нового года. Ёлка должна быть искусственная. Потому что живая ёлка, умирая, заберёт наши желания с собой, в мир смерти, а нам хочется, чтобы они сбылись. Берём игрушку, которая символизирует для нас что-то:

домик — покупку жилья,

машинка — покупку автомобиля,

золотые шарики — богатство.

Мы целуем игрушку, даём ей задание, что должно сбыться в следующем году, вешаем на ёлку. Ёлка имеет форму пирамиды, она транслирует во внешний мир всё, что мы хотим, чтоб оно сбылось.

И, конечно, не надо Новый год встречать пьяным. Мы переходим в новую числовую матрицу. Мы на праздник всегда наряжаемся, чтобы радость привлечь. Если мы перейдём в негативном состоянии, то весь год будет у нас с минусом, а хочется, чтобы он был с плюсом. Я желаю всем, чтобы новый год был хорошим.

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