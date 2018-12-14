Стрелец, стреляющий из пулемета УЗИ - Гороскоп дня

Об экспансивности, сильной воле, высоких амбициях и социальной активности рожденных 15 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Целая сотня самых больших изобретений не сделает в жизни человечества такой большой и ценной революции, какую сделает введение нейтрального международного языка", — с таким утверждением пришел в мир рожденный сегодня польский лингвист Людвик Лазарь Заменгоф. Его называли Доктор Эсперанто, и он вошел в историю как создатель эсперанто, наиболее успешного из сконструированных международных языков.

О Формуле небес создателей уникальных проектов в истории поговорим подробнее.

Стрельцы, рожденные 15 декабря, всегда мыслят глобальными категориями. Их экспансивные личности не признают никаких ограничений для мысли, пусть даже и самой дикой. В то же время люди, чей день рождения — 15 декабря, обладают сильной волей и знанием того, как работает система, так что препятствий для воплощения своих амбициозных замыслов они не видят.

Единственная проблема для этих людей может заключаться в том, что, однажды оказавшись на вершине карьеры или власти, они не всегда знают, как удержаться на ней. Факторами, губительными для дальнейшего роста, могут стать душевная слепота, чрезмерный оптимизм или излишняя гордость. Возможно, этим людям следует удовлетвориться достигнутым, принять лимит своих возможностей и максимально проявить себя на определенном рубеже.

Рожденного сегодня французского инженера-строителя Александра Гюстава Эйфеля по праву называют одним из лучших специалистов в истории по проектированию металлических конструкций. Его инженерному гению принадлежат строительство мостов в Португалии, железнодорожных вокзалов в Будапеште и знаменитого виадука в южной Франции, который вознесся над долиной на высоте 122 метров и был в свое время самым высоким в мире.

Эйфель принимал участие в строительстве железного каркаса для нью-йоркской статуи Свободы и в конкурсе на возведение Троицкого моста в Петербурге, а также разработал и воплотил в жизнь идею вращающегося купола обсерватории в Ницце, который несмотря на вес в сто тонн легко приводится в движение одним человеком.

Небывалую популярность в мире Гюстав Эйфель завоевал после постройки в Париже к выставке 1889 года металлической башни, принадлежащей к замечательным техническим сооружениям 19 века и названной в его честь.

Именем рожденного сегодня советского архитектора и инженера строительных конструкций Николая Никитина, к сожалению, не назвали построенную им Останкинскую башню в Москве, как впрочем и многие другие его уникальные строительные объекты.

В Советском Союзе выдающиеся зодчие всегда оставались в тени. Но вклад в строительную индустрию и архитектуру у Николая Никитина не менее значителен, чем у его французского космического собрата Гюстава Эйфеля. Построенные Николаем Никитиным здание Московского университета, монумент "Родина-мать" в Волгограде, Центральный стадион имени В. И. Ленина в Москве, Дворец культуры и науки в Варшаве — это далеко не полный перечень работ талантливого архитектора, получивших признание и за пределами СССР.

Мировое признание получил рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по физике французский первооткрыватель радиоактивности Антуан Анри Беккерель. Свое открытие он произвел совместно с коллегами-физиками Пьером и Марией Кюри.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил рожденный сегодня датский физиотерапевт Нильс Рюберг Финзен за разработку научных основ светолечения. Человечество признало его заслуги в деле лечения болезней — особенно обыкновенной (туберкулезной) волчанки — с помощью концентрированного светового излучения, что открыло перед медицинской наукой новые широкие горизонты.

Стрельцы, рожденные 15 декабря, — в высшей степени социально активные личности. Им нравится воздействовать на семью, друзей, коллег, да и на общество в целом. Наибольшего успеха рожденные 15 декабря добиваются, когда их деятельность ориентирована на доброту, заботу и помощь.

Рожденных сегодня героев, как правило, любят друзья, да и просто знакомые люди, поскольку в их присутствии всем очень хорошо. Они несут с собой оптимизм, легкость и открытость — качества, которые всегда высоко ценятся. Люди, чей день рождения — 15 декабря, чрезвычайно чувствительны ко всему доброму и благородному

"Невозможно жить спокойно и быть счастливым, пока на земле еще живет хотя бы один несчастный. Цель жизни — благоденствие и счастье всего человечества", — так озвучил свою Формулу небес пришедший сегодня в мир гениальный венгерский математик Янош Бойяи. Именно Бойяи стал одним из первооткрывателей неевклидовой геометрии, которая в настоящее время носит имя другого Стрельца Николая Лобачевского.

Открытия рожденного сегодня английского молекулярного биолога, нобелевского лауреата Мориса Уилкинса были сделаны в лучших традициях Формулы небес героев сегодняшнего дня. Нобелевская премия была присуждена ученому за "открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в живой материи". Современная медицина считает Мориса Уилкинса наиболее влиятельным ученым в мире, работавшим в области структуры ДНК.

Стрельцы, рожденные 15 декабря, чаще всего верят в собственную удачу. Их уверенность применима ко всем ситуациям, так как общий настрой на лучшее непременно срабатывает. В общем-то, это здоровая тенденция, однако она может увести их в мир иллюзий и не даст возможности трезво оценить обстановку. Герои дня сегодняшнего демонстрируют удивительную беспечность в этом вопросе. В их характере преобладает фатализм. Если они чувствуют, что судьбой им уготовано поражение, они сдадутся без боя.

Точно так же они отойдут в сторону, если увидят, что ситуация плоха и требует чрезмерных усилий для выправления. Для них легче начать что-то новое, нежели латать дыры в старом. Впрочем, иногда именно такой подход оказывается верным. Главная задача для рожденных 15 декабря — научиться ограничивать свои порывы и тщательнее заниматься конкретными делами, доводя их до совершенства.

До совершенства довел главное дело своей жизни и этим вошел в историю музыки американский диджей Алан Фрид. Считается, что именно он изобрел термин "рок-н-ролл", еще в 1951 году называя так в эфире кливлендской радиостанции быстротемповый черный ритм-н-блюз.

Рожденный сегодня израильский конструктор стрелкового оружия Узиэль Галь вошел в историю создателем знаменитого пистолета-пулемета Узи. Сам Галь был противником присвоения пулемету его имени, но имя все-таки было присвоено, а сам пистолет-пулемет в 1951 году поступил на вооружение Армии обороны Израиля.

Ну а закончим мы сегодня замечательной цитатой Александра Гюстава Эйфеля, в которой он раскрывает секрет создания своей знаменитой башни и детали своей волшебной Формулы небес: "Какой я молодец, что купил маленькому сыну Пьеру детский конструктор. Как только он уснет, я утащу у него смешную башенку, которую он построил вечером. Я знаю, что Выставочный комитет не примет ничего подобного, но все же это заставит их заткнуться на некоторое время".

На фото: Узи и его создатель Узиэль Галь. Источник фото: master-gun.com

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