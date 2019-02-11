Водолейские эксперименты Чарльза Дарвина - Гороскоп дня

О сильном влиянии на свое окружение, страсти к обобщению, многостороннем развитии, упрямстве и героизме рожденных 12 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Все мысли, которые не выбрасываются сознательно, автоматически берутся с собой в будущее, чтобы сопутствовать до тех пор, пока в благоприятных условиях не воплотятся они в действия", — такую формулу провозгласила пришедшая 12 февраля в мир писательница и общественный деятель Елена Рерих.

Ее водолейская миссия "услышать будущего зов" была целиком и полностью реализована в фундаментальных эзотерических учениях под единым названием "Живая этика". Идеи, изложенные Еленой Рерих в ее учениях, оказали сильное влияние на формирование и развитие нью-эйджа (эзотерического течения новой эры Водолея) по всему миру.

"Шире открой свое восприятие красоты через искусство. Люби музыку, картины. Всматривайся глубже в игру красок. Вслушивайся внимательней в звуки. Проявляй больше интереса ко всему, в чем проявлен гений творцов красоты", — так учила светлая волшебница Елена Рерих.

Водолеи, рожденные 12 февраля, обладают удивительной способностью соединять воедино различные элементы в своем окружении, причем с одинаковым успехом им удается наладить взаимоотношения в семье, в которой есть проблемы, примирить рассорившихся друзей или же найти точки соприкосновения между лидерами различных группировок. Рожденные 12 февраля абсолютно не приемлют разногласий, какими бы незначительными они ни были. Им действительно удается мирить людей.

Тем не менее довольно часто рожденные 12 февраля игнорируют или недооценивают взгляды других. Правда нельзя не признать, что люди, чей день рождения — 12 февраля, по крайней мере пытаются ассимилировать точки зрения окружающих, чтобы принимать конкретные решения и поступать в соответствии с ними. Определившись, они активным образом начинают влиять на свое окружение с тем, чтобы заставить его следовать в нужном направлении.

Рожденный 12 февраля английский натуралист Чарльз Дарвин больше всех остальных своих коллег преуспел в процессах обобщения, объединения и отбора всего вокруг. Ему принадлежит одно из первых обобщающих исследований о происхождении человека. Он также первым обосновал, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков.

В своей книге "Происхождение видов" основным механизмом эволюции видов Дарвин назвал естественный отбор. Позднее он развил также теорию полового отбора. Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии. В лучших традициях своего знака Водолея Дарвин так описывал свою деятельность:

"Я люблю дурацкие эксперименты. Я и сам их постоянно ставлю".

Рожденный 12 февраля 16-й президент США и первый от Республиканской партии Авраам Линкольн своими выдающимися экспериментами заслужил себе славу национального героя американского народа. Герой дня был ярым противником расширения рабства на новые территории, лично направлял военные действия, которые привели к победе над Конфедерацией во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Его президентская деятельность привела к усилению исполнительной власти и отмене рабства на территории США.

14 апреля 1865 года Линкольн был смертельно ранен в театре, став первым убитым президентом США. Согласно общепринятой точке зрения и социальным опросам, он по-прежнему остается одним из лучших и самых любимых президентов Америки. Прекрасна и формула счастья Авраама Линкольна:

"Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми". "Павлова была одарена редкой тайной нарушать законы земного тяготения и с необычайной легкостью порхать в воздухе", — такой воздушной характеристикой награждали театральные критики пришедшую 12 февраля в мир русскую балерину, приму-балерину Мариинского театра, одну из величайших балерин XX века Анну Павлову.

После начала Первой мировой войны героиня дня поселилась в Великобритании, постоянно гастролировала со своей труппой по всему миру, выступив более чем в 40 странах и во многих из них впервые представив искусство балета. Гастроли Анны Павловой способствовали утверждению мировой славы русского балета, а хореографическая миниатюра-монолог "Умирающий лебедь" в исполнении балерины и по сегодняшний день является эталоном исполнительского мастерства.

"Если вы преследуете одну и ту же цель, вы обязательно откроете тайну успеха", — такую формулу успеха завещала потомкам великая балерина.

Водолеи, рожденные 12 февраля, как правило, весьма многосторонне развиты, если не сказать, талантливы, и поэтому имеют много возможностей для того, чтобы выбрать различные сферы для наиболее полной реализации своих способностей.

Слишком часто, люди, чей день рождения — 12 февраля, тратят огромные усилия для того, чтобы стремительно подниматься по служебной лестнице или реализовать какие-то другие личные замыслы. Более того, этим людям свойственно невероятное упрямство: если они однажды решили сделать что-то, то невозможность отказаться от задуманного нередко создает им большие сложности. Столкнувшись с трудностями, они начинают идти напролом и вряд ли станут искать компромисс.

Блестяще реализовал свои замыслы и амбиции пришедший 12 февраля в мир французский промышленник, один из основателей автомобильной империи Renaut Луи Рено. С нуля организовал за собственные деньги крупнейший литературно-театральный музей в мире русский купец и меценат Алексей Бахрушин. Снимал свои неповторимые по манерам и эстетизму киношедевры итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Писал свои уникальные протоколы шифрования американский программист Филипп Циммерман. И совершал свои экстремальные одиночные путешествия по всему миру отважный японский путешественник Наоми Уэмура.

Поскольку Водолеи, рожденные 12 февраля, мыслят абсолютными категориями, им бывает достаточно трудно налаживать отношения с деловыми партнерами, друзьями и, как ни странно, даже с возлюбленными. Зачастую они оказываются не в силах нести груз личных проблем.

Хотя рожденные в этот день всегда соблюдают этические нормы, они прекрасно понимают, что иногда обстоятельства складываются так, что приходится пересматривать свои позиции, изменяя сложившуюся точку зрения. К счастью, они умеют философски смотреть на жизнь, что дает им возможность для более гармоничного существования.

Главное качество рожденных 12 февраля людей — это большая смелость, которая иногда может восприниматься даже как героизм.

"Главное, что является залогом успеха — смелость и сила воли. Они решают все", — такую формулу исповедовал в жизни бесстрашный путешественник Наоми Уэмура.

И Формула небес помогает героям дня сегодняшнего, 12 февраля, быть смелыми и волевыми.

На фото: Чарльз Дарвин

Смотрите фото других знаменитостей, рожденных 12 февраля

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"