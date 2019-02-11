Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Соломон Соловьев

Водолейские эксперименты Чарльза Дарвина - Гороскоп дня

Гороскоп

О сильном влиянии на свое окружение, страсти к обобщению, многостороннем развитии, упрямстве и героизме рожденных 12 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Все мысли, которые не выбрасываются сознательно, автоматически берутся с собой в будущее, чтобы сопутствовать до тех пор, пока в благоприятных условиях не воплотятся они в действия", — такую формулу провозгласила пришедшая 12 февраля в мир писательница и общественный деятель Елена Рерих.

Ее водолейская миссия "услышать будущего зов" была целиком и полностью реализована в фундаментальных эзотерических учениях под единым названием "Живая этика". Идеи, изложенные Еленой Рерих в ее учениях, оказали сильное влияние на формирование и развитие нью-эйджа (эзотерического течения новой эры Водолея) по всему миру.

"Шире открой свое восприятие красоты через искусство. Люби музыку, картины. Всматривайся глубже в игру красок. Вслушивайся внимательней в звуки. Проявляй больше интереса ко всему, в чем проявлен гений творцов красоты", — так учила светлая волшебница Елена Рерих.

Водолеи, рожденные 12 февраля, обладают удивительной способностью соединять воедино различные элементы в своем окружении, причем с одинаковым успехом им удается наладить взаимоотношения в семье, в которой есть проблемы, примирить рассорившихся друзей или же найти точки соприкосновения между лидерами различных группировок. Рожденные 12 февраля абсолютно не приемлют разногласий, какими бы незначительными они ни были. Им действительно удается мирить людей.

Тем не менее довольно часто рожденные 12 февраля игнорируют или недооценивают взгляды других. Правда нельзя не признать, что люди, чей день рождения — 12 февраля, по крайней мере пытаются ассимилировать точки зрения окружающих, чтобы принимать конкретные решения и поступать в соответствии с ними. Определившись, они активным образом начинают влиять на свое окружение с тем, чтобы заставить его следовать в нужном направлении.

Рожденный 12 февраля английский натуралист Чарльз Дарвин больше всех остальных своих коллег преуспел в процессах обобщения, объединения и отбора всего вокруг. Ему принадлежит одно из первых обобщающих исследований о происхождении человека. Он также первым обосновал, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков.

В своей книге "Происхождение видов" основным механизмом эволюции видов Дарвин назвал естественный отбор. Позднее он развил также теорию полового отбора. Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии. В лучших традициях своего знака Водолея Дарвин так описывал свою деятельность:

"Я люблю дурацкие эксперименты. Я и сам их постоянно ставлю".

Рожденный 12 февраля 16-й президент США и первый от Республиканской партии Авраам Линкольн своими выдающимися экспериментами заслужил себе славу национального героя американского народа. Герой дня был ярым противником расширения рабства на новые территории, лично направлял военные действия, которые привели к победе над Конфедерацией во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Его президентская деятельность привела к усилению исполнительной власти и отмене рабства на территории США.

14 апреля 1865 года Линкольн был смертельно ранен в театре, став первым убитым президентом США. Согласно общепринятой точке зрения и социальным опросам, он по-прежнему остается одним из лучших и самых любимых президентов Америки. Прекрасна и формула счастья Авраама Линкольна:

"Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми".

"Павлова была одарена редкой тайной нарушать законы земного тяготения и с необычайной легкостью порхать в воздухе", — такой воздушной характеристикой награждали театральные критики пришедшую 12 февраля в мир русскую балерину, приму-балерину Мариинского театра, одну из величайших балерин XX века Анну Павлову.

После начала Первой мировой войны героиня дня поселилась в Великобритании, постоянно гастролировала со своей труппой по всему миру, выступив более чем в 40 странах и во многих из них впервые представив искусство балета. Гастроли Анны Павловой способствовали утверждению мировой славы русского балета, а хореографическая миниатюра-монолог "Умирающий лебедь" в исполнении балерины и по сегодняшний день является эталоном исполнительского мастерства.

"Если вы преследуете одну и ту же цель, вы обязательно откроете тайну успеха", — такую формулу успеха завещала потомкам великая балерина.

Водолеи, рожденные 12 февраля, как правило, весьма многосторонне развиты, если не сказать, талантливы, и поэтому имеют много возможностей для того, чтобы выбрать различные сферы для наиболее полной реализации своих способностей.

Слишком часто, люди, чей день рождения — 12 февраля, тратят огромные усилия для того, чтобы стремительно подниматься по служебной лестнице или реализовать какие-то другие личные замыслы. Более того, этим людям свойственно невероятное упрямство: если они однажды решили сделать что-то, то невозможность отказаться от задуманного нередко создает им большие сложности. Столкнувшись с трудностями, они начинают идти напролом и вряд ли станут искать компромисс.

Блестяще реализовал свои замыслы и амбиции пришедший 12 февраля в мир французский промышленник, один из основателей автомобильной империи Renaut Луи Рено. С нуля организовал за собственные деньги крупнейший литературно-театральный музей в мире русский купец и меценат Алексей Бахрушин. Снимал свои неповторимые по манерам и эстетизму киношедевры итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Писал свои уникальные протоколы шифрования американский программист Филипп Циммерман. И совершал свои экстремальные одиночные путешествия по всему миру отважный японский путешественник Наоми Уэмура.

Поскольку Водолеи, рожденные 12 февраля, мыслят абсолютными категориями, им бывает достаточно трудно налаживать отношения с деловыми партнерами, друзьями и, как ни странно, даже с возлюбленными. Зачастую они оказываются не в силах нести груз личных проблем.

Хотя рожденные в этот день всегда соблюдают этические нормы, они прекрасно понимают, что иногда обстоятельства складываются так, что приходится пересматривать свои позиции, изменяя сложившуюся точку зрения. К счастью, они умеют философски смотреть на жизнь, что дает им возможность для более гармоничного существования.

Главное качество рожденных 12 февраля людей — это большая смелость, которая иногда может восприниматься даже как героизм.

"Главное, что является залогом успеха — смелость и сила воли. Они решают все", — такую формулу исповедовал в жизни бесстрашный путешественник Наоми Уэмура.

И Формула небес помогает героям дня сегодняшнего, 12 февраля, быть смелыми и волевыми.

На фото: Чарльз Дарвин

Смотрите фото других знаменитостей, рожденных 12 февраля

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Темы февраль водолей гороскоп астролог 12 февраля астрология знак зодиака астропрогноз формула небес день рождения астропсихоаналитика
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Формула небес
Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня
Законодательство
Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев
Мать и дитя
Уход за новорожденным ребёнком
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Эксперт: рост внешнеполитической активности Китая пугает Эстонию
National Interest: США покупали у СССР российские МиГ-29
Эксперт объяснил причины сокращения ядерного арсенала США
ВОЗ обеспечит средствами индивидуальной защиты 18 стран мира
Китайским предприятиям помогут финансово
Наталья Поклонская: Зеленский должен разрушить дамбу в Крыму
Крупный теракт произошел в Нигерии
Сингапур может стать новым эпицентром коронавируса
Ядерный центр в Боливии перестали строить
Израильский разработчик показал на видео действие боевого лазера
Последние материалы
Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня
Эксперт: рост внешнеполитической активности Китая пугает Эстонию
National Interest: США покупали у СССР российские МиГ-29
Эксперт объяснил причины сокращения ядерного арсенала США
ВОЗ обеспечит средствами индивидуальной защиты 18 стран мира
Китайским предприятиям помогут финансово
Наталья Поклонская: Зеленский должен разрушить дамбу в Крыму
Крупный теракт произошел в Нигерии
Сингапур может стать новым эпицентром коронавируса
Ядерный центр в Боливии перестали строить
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Соломон Соловьев Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Коронавирус: новости плохие и хорошие Игорь Буккер Василий Амирджанов Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб! Василий Амирджанов
Комментарии
Заработались или срослись? Силовики "гуляют" под клич "Жизнь ворам!"
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
"Красуха-4" в Сирии сломала американские истребители F-22 и F-35
Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев
Украинский волонтер рассказала, как ВСУ мародерствует в Донбассе
Мнение: не надо конституционно выходить из международного поля
Заработались или срослись? Силовики "гуляют" под клич "Жизнь ворам!"
Фанаты остались разочарованы "важным" заявлением Медведевой
Коронавирус: новости плохие и хорошие
Часть жителей России прекратила выплаты по ипотеке
А нас за что? США ввели санкции против Болгарии
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Стилист Пугачевой о жене Петросяна: "Ходячее чучело!"
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Живой Кен продемонстрировал свои новые силиконовые импланты
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ