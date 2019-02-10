Он первым произнес слово "алло" - Гороскоп дня

Об изобретательности, страсти к улучшению всего окружающего и любви к свободе рожденных 11 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Я был бизнесменом-изобретателем 33 года, и мой опыт показывает, что для каждой проблемы, созданной Богом, также создано и решение. Если ты и я не можем найти решение, то давай честно признаем, что ты и я чертовы дураки, и незачем обвинять бога, говоря, что он создал что-то неразрешимое", — такой вызов Вселенной бросил однажды рожденный сегодня всемирно известный американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон.

Герой дня получил в США 1093 патента и около трех тысяч в других странах мира. Он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, изобрел фонограф. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло".

Об изобретательной Формуле небес рожденных 11 февраля поговорим подробнее.

Многие из рожденных сегодня Водолеев стремятся повысить качество жизни вокруг себя. Подобные устремления могут быть как концептуальными и изобретательными, так и определенно гедонистическими. В любом случае даже внешний вид тех людей, которые постоянно взаимодействуют с рожденными 11 февраля, со временем заметно изменяется. Ключевое слово для рожденных сегодня — это улучшение, поскольку рожденные в этот день убеждены, что вещи вокруг них не настолько хороши, как могли бы быть.

Как правило, рожденных 11 февраля редко можно упрекнуть в эгоизме. Хотя среди них, разумеется, встречаются и такие, кто в первую очередь будет стремиться к достижению личного благополучия, а уже потом (да и то далеко не всегда) думать о нуждах других. Подобный подход к жизни может приносить наслаждение, но только временно, а затем неизбежно появляются боль, разочарование, ревность и как венец всему одиночество в позолоченной клетке, из которой нет выхода. И все же наиболее прогрессивные личности из числа тех, кто родился 11 февраля, умеют по-настоящему ценить роскошь, с радостью посвящают себя служению окружающим.

Звездный собрат Эдисона английский физик и химик Уильям Генри Фокс Тальбот стал одним из изобретателей фотографии. Он изобрел калотипию, впервые позволившую тиражировать фотоснимки путем получения на светочувствительном материале сначала негативного изображения, а затем неограниченного числа позитивных копий.

Более грозное изобретение подарил миру рожденный сегодня американский физик Лео Силарду. Вместе со своим коллегой Энрико Ферми он принял участие в создании первого ядерного реактора. Ученый предложил использовать графит как замедлитель нейтронов. Занимался расчетами критической массы урана и управлением ядерным цепным процессом.

Силард также внес неоценимый вклад в исследование физиологии человека. Он изучал регуляцию клеточного метаболизма, образование антител, процессы старения и функционирования центральной нервной системы и молекулярные основы человеческой памяти.

"Учиться нужно благодаря страданию. Мы умнеем благодаря несчастьям и добиваемся лучшего познания вещей лишь на путях заблуждений и разочарований", — такую мудрую формулу познания жизни рекомендовал пришедший сегодня в мир один из самых значительных мыслителей второй половины XX века, немецкий философ Ханс-Георг Гадамер. Философ предлагал и свою формулу опыта: "Опыт есть опыт человеческой конечности. Опытен в собственном смысле слова тот, кто помнит об этой конечности, тот, кто знает, что время и будущее ему не подвластны".

Пытаясь изменить качество жизни других людей, Водолеи, рожденные 11 февраля, не только стремятся наладить их быт, но также наполнить их жизнь большим смыслом. В самом деле, рожденным в этот день действительно удается получать удовольствия от жизни, не упуская наиболее важные ее моменты.

Свобода — вот основной смысл существования, которым отличаются люди, чей день рождения — 11 февраля, особенно в свете необходимых для каждого человека ограничений. Герои дня сегодняшнего ненавидят любые поражения в своей жизни — будь то физические, духовные или финансовые. Попадая в неприятные ситуации, они быстро находят выход из создавшегося положения и указывают верное направление другим.

Иногда правда в своем стремлении улучшить жизнь своих близких, они способны чрезмерно увлечься. Рожденные 11 февраля совершенно упускают из виду тот факт, что большинство людей предпочитают идти своей дорогой, даже если она терниста. Разумеется, трудно наблюдать за "глупцами", которые продолжают совершать одни и те же ошибки. Но еще хуже без конца их учить. Таким образом, чтобы добиться максимального успеха, героям дня нужно развивать в себе дипломатичность и не считать себя гуру.

Свою образовательную и воспитательную функцию в лучшем виде реализовал рожденный сегодня американский писатель и сценарист Сидни Шелдон. Его романы переведены на 50 языков и изданы тиражом свыше 300 миллионов экземпляров в более чем 180 странах, по его сценариям снято 25 фильмов. Его имя стало синонимом слова "бестселлер". Также его имя присутствует в Книге рекордов Гиннесса: Шелдон — самый "переводимый" автор в мире.

Сам писатель гордился двумя вещами: своим пристрастием к беллетристике и знанием реалий, о которых он писал. Он диктовал каждую свою книгу секретарю, и когда рукопись достигала полутора-двух тысяч страниц, он садился ее переписывать и нередко проделывал это полтора десятка раз. На один том у него уходил в среднем год. Как-то в его доме случился пожар и прибывшие на место спасатели велели обитателям выносить самое ценное. Шелдон вынес только ручки и блокноты и сказал пожарным: "Я не мог и представить себе, что проведу несколько дней, не имея возможности писать".

"Никогда не стоит жалеть о сделанном, если уверен в собственной правоте", — эта формула жизни Сидни Шелдона, наверное, лучшим образом подходит к большинству рожденных 11 февраля.

На фото: Томас Эдисон

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